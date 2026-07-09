Una decisión que puede salvar vidas: escolares buscan derribar mitos sobre la donación de órganos

Actualmente, miles de personas esperan un trasplante que podría mejorar significativamente su calidad de vida o incluso salvarles la vida. Sin embargo, la falta de información continúa siendo una de las principales barreras para fortalecer la cultura de la donación en el Perú.

¿Los médicos dejarían de salvar una vida para obtener órganos destinados a un trasplante? Aunque parezca una pregunta extrema e incluso contradictoria, esa fue una de las principales dudas expresadas por estudiantes de cuarto y quinto de secundaria del colegio San Martín de Porres, en Santa Anita. Así lo reveló una encuesta aplicada como parte del proyecto de investigación “Estrategias para fortalecer la decisión informada sobre la donación de órganos en estudiantes”, impulsado por el Programa Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos (PROCURA).

La investigación nació de una pregunta sencilla, pero importante: ¿qué saben realmente los adolescentes sobre la donación de órganos? Para responderla, se aplicó una encuesta a estudiantes de cuarto y quinto de secundaria con el objetivo de conocer sus percepciones, conocimientos y dudas sobre este tema.

Especialistas de PROCURA —entidad adscrita al Ministerio de Salud— desarrollaron sesiones educativas para promover una decisión informada entre los jóvenes y sus familias. Foto: Equipo de Corresponsales Escolares.

Más de la mitad de los encuestados manifestó temor de que los médicos no hagan todo lo posible por salvar la vida de una persona si esta fuera donante. Es decir, consideran que ser donante de órganos podría representar una desventaja al momento de recibir atención médica. Asimismo, muchos reconocieron desconocer aspectos básicos del proceso, como la cantidad de personas que pueden beneficiarse gracias a un solo donante.

La encuesta también evidenció que gran parte de los estudiantes considera que posee poca información sobre la donación de órganos. Algunos manifestaron no conocer cómo funciona el proceso, mientras que otros admitieron tener dudas sobre quién toma la decisión final cuando una persona fallece o si la familia debe asumir algún costo económico relacionado con la donación.

Entre las respuestas obtenidas, muchos adolescentes manifestaron incertidumbre respecto a la compatibilidad entre la donación y las creencias religiosas, mientras que otros desconocían el papel que cumple la familia durante el proceso.

“Antes pensaba que la familia tenía que pagar por la donación y que era un trámite complicado. Después de recibir información comprendí que muchas de las cosas que había escuchado eran solo mitos”, comentó una estudiante de quinto de secundaria.

Durante la charla, los estudiantes participaron en diversas dinámicas para reforzar y evaluar lo aprendido. Foto: Equipo de Corresponsales Escolares.

Para los escolares que participaron en la investigación, estos resultados evidenciaron la necesidad de acercar información especializada sobre este tema a la comunidad educativa.

PROCURA llega al colegio

Con el propósito de responder a estas inquietudes, el equipo de PROCURA desarrolló sesiones educativas dirigidas a estudiantes de cuarto y quinto de secundaria.

Durante la jornada, los adolescentes conocieron cómo funciona el sistema de donación y trasplante de órganos en el Perú, cuáles son los criterios médicos que permiten realizar una donación y por qué es importante contar con información confiable antes de tomar una decisión.

Los especialistas explicaron que la prioridad de los médicos siempre es salvar la vida de los pacientes y que la donación únicamente puede evaluarse cuando se han agotado todas las posibilidades terapéuticas y se cumplen estrictos criterios médicos y legales.

Una encuesta realizada a estudiantes de cuarto y quinto de secundaria del colegio San Martín de Porres, en Santa Anita, reveló que muchos adolescentes aún mantienen dudas y creencias erróneas sobre la donación de órganos. Foto: Equipo de Corresponsales Escolares.

Asimismo, señalaron que un solo donante puede beneficiar a varias personas mediante la donación de órganos y tejidos, contribuyendo a mejorar o salvar vidas.

“Lo más inspirador de esta jornada es ver a una generación tan joven liderar la conversación sobre salvar vidas. Eso nos llena de esperanza. La educación y la sensibilización en las aulas son las herramientas más poderosas que tenemos para cambiar la cultura de la donación en nuestro país, y el colegio San Martín de Porres ha dejado hoy una huella ejemplar”, señaló la expositora de PROCURA, la licenciada Susana Gonzales Coronado.

Una mirada especializada

Gran parte de los mitos sobre la donación de órganos se originan por la falta de información y por creencias que se transmiten de generación en generación.

“Es completamente falso que un médico vaya a dejar de luchar por la vida de un paciente para extraer sus órganos o que este acto solidario vaya a dejar en la quiebra a los deudos. La ley peruana protege al donante y todo el proceso es absolutamente gratuito para la familia. El verdadero problema es que estos mitos se replican por desconocimiento”, expresó Susana Gonzales.

Gracias a la charla educativa, los estudiantes lograron derribar varios mitos sobre la donación de órganos. Foto: Equipo de Corresponsales Escolares.

Asimismo, Gonzales resaltó que los adolescentes pueden convertirse en agentes de cambio dentro de sus familias y comunidades, promoviendo conversaciones que muchas veces no se realizan en el hogar.

Los padres también participan

La estrategia educativa no estuvo dirigida únicamente a los estudiantes. También se desarrolló una sesión virtual para padres de familia, quienes tuvieron la oportunidad de formular preguntas y expresar inquietudes relacionadas con la voluntad de los donantes, el rol de los familiares y el procedimiento que se sigue ante una posible donación.

“Esta charla nos ayudó a comprender mejor el tema y a resolver dudas que teníamos desde hace muchos años. Ahora podemos conversar sobre la donación con nuestros hijos de una manera más informada”, comentó una madre de familia participante.

Educación para salvar vidas

La experiencia permitió demostrar que la educación puede convertirse en una herramienta para derribar mitos, reducir temores y promover decisiones informadas. Para los escolares participantes, comprender cómo funciona la donación de órganos significó descubrir que detrás de cada decisión existe la posibilidad de brindar esperanza a personas que esperan una segunda oportunidad de vida.