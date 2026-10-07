El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, abrió la posibilidad de que Lionel Messi dispute la Copa Libertadores, luego de asistir a su despedida con Argentina.

El dirigente paraguayo resaltó la extraordinaria trayectoria del delantero argentino y consideró que jugar la Libertadores sería una asignatura pendiente dentro de su brillante carrera profesional.

Domínguez destacó la importancia del torneo continental y afirmó: “No hay nada que se le equipare. Es única y es algo que él se merece jugar”.

Asimismo, el presidente de Conmebol señaló que, si estuviera al frente de un club, haría “todo lo posible” para contratar al capitán argentino durante su carrera deportiva.

El dirigente también habló sobre un eventual regreso de Messi a Newell’s Old Boys, institución rosarina con la que mantiene un vínculo sentimental desde sus primeros años.

“¿Por qué no? Depende del presidente, de la gente de Newell’s. Su corazón creo que está ahí”, manifestó Domínguez al referirse al posible retorno.

Finalmente, condicionó esa posibilidad a la clasificación del cuadro rosarino al certamen continental: “Necesitamos que Newell’s clasifique”, declaró tras la despedida de Messi.