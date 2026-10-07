Por Redacción EC

El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, abrió la posibilidad de que Lionel Messi dispute la Copa Libertadores, luego de asistir a su despedida con Argentina.

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