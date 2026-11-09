Alianza Lima no pudo conseguir una victoria en su visita a Los Chankas y terminó empatando 1-1 en Andahuaylas, por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. Tras su arribo a Lima, uno de los futbolistas que tomó la palabra fue Eryc Castillo, quien se refirió a su continuidad en el equipo blanquiazul.

El atacante ecuatoriano fue consultado sobre su futuro en La Victoria y prefirió mantener el misterio. “Tranquilo, muchachos, después se van a enterar”, respondió Castillo, sin confirmar si continuará defendiendo la camiseta íntima para la próxima temporada.

Asimismo, el futbolista dejó en claro que mantiene su compromiso con la institución y que su enfoque está puesto en el trabajo diario. “Sigo con humildad y trabajo. Con trabajo vamos a dejar a Alianza Lima donde debe estar”, manifestó.

Eryc Castillo: "Tranquilo muchachos, después se van a enterar (sobre su continuidad en Alianza Lima) Sigo con humildad y trabajo. Con trabajo vamos a dejar a Alianza Lima donde debe estar" 🎥 @raulchavezpa https://t.co/ws5vDj0oSI — Raúl Chávez (@raulchavezpa) November 9, 2026

De esta manera, Castillo evitó dar mayores detalles sobre su situación contractual, aunque sus declaraciones generaron expectativa entre los hinchas blanquiazules, que esperan conocer qué jugadores continuarán en el plantel de cara a la siguiente campaña.

Por ahora, el ecuatoriano mantiene el discurso de compromiso con Alianza Lima, mientras el equipo busca cerrar de la mejor manera su participación en el Torneo Clausura.