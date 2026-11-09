Por Redacción EC

Alianza Lima no pudo conseguir una victoria en su visita a Los Chankas y terminó empatando 1-1 en Andahuaylas, por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. Tras su arribo a Lima, uno de los futbolistas que tomó la palabra fue Eryc Castillo, quien se refirió a su continuidad en el equipo blanquiazul.

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