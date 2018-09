La Half Marathon des Sables Fuerteventura (Media Marathon des Sables), es una de las carreras de ultramaratón más extremas del mundo en el archipiélago de Canarias, España. Hasta allí, son cuatro los peruanos que viajarán 8 mil kilómetros para competir.

"Des Sables será un reto para mi"

Bárbara Koch, personal trainer y maratonista, ha corrido más de 8 carreras de 100k; sin embargo, la de Fuerteventura será su primera vez. "Soy atleta y vivo haciendo cosas extremas. Me motiva el hecho de retarme al extremo, es parte de mi pasión por el deporte. Será toda una experiencia dormir en carpas, en este formato de carrera de autosupervivencia, sin ninguna comodidad".

Para ella, la segunda etapa será la más difícil, pues son 60 km de dunas y playas que, sumado al inclemente sol, desgastan siempre los músculos. Pero, su entrenamiento que incluye distancias de 10k y 5k, fondos de 21k, pesas y cycling, ha permitido fortalecer su físico.



Agrega que lo único que podría detenerla sería "una condición médica que no le permita caminar". "Mi plan de carrera es terminarla y mi plan b es el mismo".

Se prevé que la temperatura promedio para esta ultramaratón sea de 25 °C y con picos de más de 30 °C

"Corres des Sables es una experiencia única"

​Aunque no tenía planeado correr en España, Marco Lari, administrador de empresas y ultramaratonista, nos cuenta que al presentarse la oportunidad no lo dudó. "Mi objetivo es correr, a fin de año, el Reto Inkansables en Cusco, por eso des Sables será muy importante para mi preparación".

Añade que el tema mental es importante en estos desafíos, como el día a día de nosotros. "En este tipo de pruebas que son de largo aliento hay que tener respeto, solo así te llevará a estar en constante motivación y alerta a cada sensación de tu cuerpo".

Lari, quien practica este deporte desde hace ocho años, añade que es necesario administrar bien todos los recursos (agua, alimentación,etc), y que al cumplir el objetivo "te darás cuenta que lo que realmente importa es la vida y lo agradecidos que debemos de estar con ella".

Los participantes llevarán una mochila que pesará pesará entre 4 y 7 kg (sin agua) en la partida

"Para la Media Maratón des Sables los ánimos a tope"

​La fortaleza física en este tipo de competencias es necesaria, pero la mental juega un rol más importante. Y es que para Diego Casabonne, los límites en la mente los pone uno. "El año pasado me lesioné en Paracas, a los 20 km de la partida, pero luego de la asistencia médica y de mentalizarme, logré colarme entre los primeros 20", apunta.

'The Running Cuy', como es conocido en el mundo de running, señala que ha sido más consciente en su entrenamiento. "He puesto énfasis en la recuperación (era el eslabón más débil en su plan), pues se complementa con los demás ejercicios. La fisioterapia me ayuda a recuperarme y me siento mejor preparado".

Diego recalca que un buen plan de hidratación es la clave para no pasar por apuros.

Cada tienda está identificada y el competidor mantiene la misma tienda desde el principio hasta el final del evento.

"Tengo mucha confianza en que mi cuerpo responda"

​Si hay alguien que no es ajeno a la Media Maratón des Sables Fuerteventura es Remigio Huamán, quien es uno de ultramaratonistas referentes a nivel Latinoamericano. Él, espera su revancha.

"A pesar de tener un inicio de año cargado, me siento más ligero con el tipo de entrenamiento que he tenido. En Huancayo he trabajado rapidez en eventos de pista y ahora competí en la selva 35k. También en montaña, pero las horas dependen de la distancia", comenta.

El oriundo de Huancavelica espera bajar su tiempo de la edición pasada (10:38:57), pero sobre todo terminar la carrera físicamente bien.

"La primera etapa es muy exigida, dunas y mucho calor, además habrán más competidores de alto nivel. Luego vendrán 60 km más pesados, pero espero y tengo la confianza que mi cuerpo responda".

