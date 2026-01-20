Ganadores de la experiencia creativa FashArt x Wink Studio | #ExperienciasEC

Cuatro suscriptores de El Comercio y sus acompañantes tendrán la oportunidad de vivir una noche distinta en Wink Studio, una experiencia que propone transformar el sonido en pintura en un entorno creativo y relajado.

Durante esta velada, los asistentes participarán en FashArt x Wink Studio, una experiencia guiada por su creadora, Paola, en la que pintarán a partir de las vibraciones de la música utilizando equipos y materiales especiales. La propuesta busca incentivar la expresión creativa desde una dinámica sensorial e interactiva.

La noche estará acompañada por una barra de cócteles y culminará con un recuerdo especial: cada participante se llevará una pizza exclusiva de la marca como parte de esta experiencia única.

Los ganadores de esta experiencia son:

Valeria Oblitas

Pedro Mendizabal

Rossana Luján

Cesar Capcha Montero

Felicitamos a cada uno de ellos y les agradecemos por ser parte de nuestra comunidad. Recuerda que todos los meses tenemos nuevas experiencias exclusivas para nuestros suscriptores. Tú podrías ser el próximo ganador

Si todavía no eres suscriptor de El Comercio, no dejes de hacerlo ingresando aquí .