(Fotos: Difusión)
Cristina Torres Rodríguez

Ganadores de la experiencia creativa FashArt x Wink Studio | #ExperienciasEC
Ganadores de la experiencia creativa FashArt x Wink Studio | #ExperienciasEC

Cuatro suscriptores de El Comercio y sus acompañantes tendrán la oportunidad de vivir una noche distinta en Wink Studio, una experiencia que propone transformar el sonido en pintura en un entorno creativo y relajado.

Durante esta velada, los asistentes participarán en FashArt x Wink Studio, una experiencia guiada por su creadora, Paola, en la que pintarán a partir de las vibraciones de la música utilizando equipos y materiales especiales. La propuesta busca incentivar la expresión creativa desde una dinámica sensorial e interactiva.

La noche estará acompañada por una barra de cócteles y culminará con un recuerdo especial: cada participante se llevará una pizza exclusiva de la marca como parte de esta experiencia única.

Los ganadores de esta experiencia son:

  • Valeria Oblitas
  • Pedro Mendizabal
  • Rossana Luján
  • Cesar Capcha Montero 

Felicitamos a cada uno de ellos y les agradecemos por ser parte de nuestra comunidad. Recuerda que todos los meses tenemos nuevas experiencias exclusivas para nuestros suscriptores. Tú podrías ser el próximo ganador

