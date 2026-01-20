Escucha la noticia
Ganadores de la experiencia creativa FashArt x Wink Studio | #ExperienciasEC
Cuatro suscriptores de El Comercio y sus acompañantes tendrán la oportunidad de vivir una noche distinta en Wink Studio, una experiencia que propone transformar el sonido en pintura en un entorno creativo y relajado.
Durante esta velada, los asistentes participarán en FashArt x Wink Studio, una experiencia guiada por su creadora, Paola, en la que pintarán a partir de las vibraciones de la música utilizando equipos y materiales especiales. La propuesta busca incentivar la expresión creativa desde una dinámica sensorial e interactiva.
La noche estará acompañada por una barra de cócteles y culminará con un recuerdo especial: cada participante se llevará una pizza exclusiva de la marca como parte de esta experiencia única.
Los ganadores de esta experiencia son:
- Valeria Oblitas
- Pedro Mendizabal
- Rossana Luján
- Cesar Capcha Montero
Felicitamos a cada uno de ellos y les agradecemos por ser parte de nuestra comunidad. Recuerda que todos los meses tenemos nuevas experiencias exclusivas para nuestros suscriptores. Tú podrías ser el próximo ganador
