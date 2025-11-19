Aenza designa a Francisco Sardón como su próximo CEO tras renuncia de Andre Mastrobuono. (Foto: El Comercio/SMV)
Redacción EC
Redacción EC

El directorio de Aenza confirmó la renuncia de su CEO, Andre Mastrobuono, cuya salida será efectiva el 31 de diciembre de 2025. Con ello concluye la etapa de estabilización y reorganización corporativa que lideró desde 2021.

Durante su gestión, Aenza logró la obtención de un crédito puente por US$120 millones, la emisión de bonos internacionales por US$210 millones y el cierre del acuerdo de colaboración eficaz.

Maro Villalobos
También impulsó la reorganización del portafolio, la separación del negocio de I&C, el incremento de la producción de crudo y el avance de concesiones como Norvial y la Línea 1 del Metro de Lima.

El directorio anunció que Francisco Sardón de Taboada será el nuevo CEO a partir de enero de 2026.

El ejecutivo peruano, con trayectoria en el grupo Scotiabank en Perú y Chile, integra el directorio de Aenza desde 2024, lo que permitirá una transición “ordenada” y alineada con la estrategia corporativa.

Sardón asumirá con el objetivo de consolidar los avances logrados y liderar una etapa orientada al crecimiento, especialmente en la plataforma de concesiones, donde destacan los proyectos de ampliación de la Línea 1 y la mejora de la Red Vial 5.

“El proceso de sucesión se ha desarrollado conforme a lo previsto y al culminar la fase de estabilización y reorganización. Andre Mastrobuono deja bases sólidas y orientación estratégica para la construcción del futuro de la compañía. El Directorio agradece su valorada gestión y da la bienvenida a Francisco Sardón, a quien desea el mayor de los éxitos”, detalló la compañía.

