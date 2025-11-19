El directorio de Aenza confirmó la renuncia de su CEO, Andre Mastrobuono, cuya salida será efectiva el 31 de diciembre de 2025. Con ello concluye la etapa de estabilización y reorganización corporativa que lideró desde 2021.

Durante su gestión, Aenza logró la obtención de un crédito puente por US$120 millones, la emisión de bonos internacionales por US$210 millones y el cierre del acuerdo de colaboración eficaz.

También impulsó la reorganización del portafolio, la separación del negocio de I&C, el incremento de la producción de crudo y el avance de concesiones como Norvial y la Línea 1 del Metro de Lima.

El directorio anunció que Francisco Sardón de Taboada será el nuevo CEO a partir de enero de 2026.

El ejecutivo peruano, con trayectoria en el grupo Scotiabank en Perú y Chile, integra el directorio de Aenza desde 2024, lo que permitirá una transición “ordenada” y alineada con la estrategia corporativa.

Sardón asumirá con el objetivo de consolidar los avances logrados y liderar una etapa orientada al crecimiento, especialmente en la plataforma de concesiones, donde destacan los proyectos de ampliación de la Línea 1 y la mejora de la Red Vial 5.

“El proceso de sucesión se ha desarrollado conforme a lo previsto y al culminar la fase de estabilización y reorganización. Andre Mastrobuono deja bases sólidas y orientación estratégica para la construcción del futuro de la compañía. El Directorio agradece su valorada gestión y da la bienvenida a Francisco Sardón, a quien desea el mayor de los éxitos”, detalló la compañía.