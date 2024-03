Las importaciones peruanas de laptops evidenciaron una caída del 28 % en el 2023 en comparación con el año anterior, según estadísticas del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El año pasado, el Perú adquirió un total de un millón de laptops por el valor de US$ 458,1 millones, cifra inferior a 1,6 millones de unidades adquiridas en 2022 por US$ 760 millones.

“Los resultados se explican porque la durabilidad de estos equipos tiene un promedio de tres años aproximadamente, a lo cual hay que añadir que los precios de estas computadoras portátiles cada año aumenta (debido al costo de sus partes) y, considerando que el aumento en la demanda de estos equipos se dio en 2021, es probable que los picos de importación de los mismos se presenten recién a fines del presente año”, manifestó el jefe del Idexcam, Óscar Quiñones.

En 2023, China fue el principal país proveedor del mercado peruano con 92 % de participación, seguido de Vietnam (7 %).

LEE TAMBIÉN | Onlyfans ha pagado más de US$ 15 mil millones a creadores de contenido desde su creación

Por rango de precios, en 2023 se importaron 974 171 laptops con un valor unitario de US$ 800 o menos, una caída del 36 % respecto a 2022; mientras que las laptops, cuyo valor osciló entre US$ 801 y US$ 1 500, alcanzaron las 95 619 unidades (-43 %). Por último, las laptops importadas con un precio mayor a los US$ 1 500 fueron 9 750 (-27 %).

COMPONENTES DE CÓMPUTO EN ROJO

Los retrocesos también se observaron en algunos componentes de cómputo. Es el caso de la importación de discos duros (HDD), cuyas unidades adquiridas disminuyeron en 19 % en 2023, registrando 313.978 unidades por US$ 25,7 millones.

Filipinas fue el mayor proveedor del mercado peruano con 37 % de participación, seguido de Tailandia (30 %) y China (27 %).

Asimismo, las importaciones de tarjetas de video disminuyeron en 36 % en 2023 versus 2022, tras adquirir 92.394 unidades por US$ 21,9 millones. Estos artículos provienen mayormente de China (92 %), seguido de Vietnam (7 %).

LEE TAMBIÉN | Cuba subirá este viernes más de un 400 % el combustible para los minoristas

En tanto, la importación de discos sólidos cayó 9 % en volumen, siendo China el principal proveedor (78 %), seguida de Malasia (20 %).

Por otro lado, la importación de procesadores para computadoras aumentó en 4 % en 2023 versus 2022. La mayoría de estos equipos fueron traídos desde Vietnam (52 %), Malasia (27 %) y China (16 %).

Resultados positivos también se vieron en la adquisición de placas madre cuyas unidades mostraron un aumento del 29 % en el 2023 con respecto al 2022 y en su mayoría fueron traídas desde China (87 %) y Vietnam (7 %).

En el caso de memorias RAM el aumento en unidades importadas fue de 18 %, siendo China el principal proveedor con un 97 % de participación.

“Pese a los resultados mostrados, queda claro que la evolución del trabajo remoto seguirá influenciando en la demanda en el sector computación”, anotó Óscar Quiñones.

La transformación digital en un contexto de pandemia impulsó la demanda extraordinaria de laptops y computadoras de escritorio y sus partes, elevando las importaciones en 2020 y 2021. En 2022, las cifras regresaron al nivel prepandemia.