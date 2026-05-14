Resumen

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Estas declaraciones las dio en el marco del XXIII edición del Foro Internacional de Puertos, evento enfocado hacia la conectividad logística y la modernización portuaria. Foto: GEC.
Estas declaraciones las dio en el marco del XXIII edición del Foro Internacional de Puertos, evento enfocado hacia la conectividad logística y la modernización portuaria. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Alberto Ego-Aguirre, señaló que el Megaproyecto de las Américas Corío, en Arequipa, representa una importante oportunidad de inversión para el país. Sin embargo, su pleno desarrollo y viabilidad deben sustentarse con criterios técnicos, sostenibles y competitivos.

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