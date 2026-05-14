El presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Alberto Ego-Aguirre, señaló que el Megaproyecto de las Américas Corío, en Arequipa, representa una importante oportunidad de inversión para el país. Sin embargo, su pleno desarrollo y viabilidad deben sustentarse con criterios técnicos, sostenibles y competitivos.

El especialista señaló que el Megaproyecto de las Américas Corío podría atraer inversiones internacionales y consolidarse como un eje estratégico en el sur, cuyo impacto será impulsar el comercio exterior peruano, considerando que ya existen 350 empresas nacionales y extranjeras interesadas en el proyecto.

Estas declaraciones las dio en el marco del XXIII edición del Foro Internacional de Puertos, evento enfocado hacia la conectividad logística y la modernización portuaria, que se llevará a cabo el 20 de mayo en las instalaciones de la CCL, en Jesús María.

No obstante, advirtió que el proyecto requiere una evaluación técnica rigurosa debido a la magnitud de la inversión estimada, cercana a los US$7.000 millones. En ese sentido, sostuvo que uno de los principales desafíos es garantizar suficiente carga para los próximos 20 o 30 años, así como asegurar tarifas competitivas frente a terminales ya posicionados como Callao, Chancay y Paracas.

Asimismo, indicó que es importante evaluar si las principales navieras internacionales estarían dispuestas a incorporar una nueva escala en sus rutas comerciales y cuál sería el impacto en los costos logísticos y de transporte. Al respecto, advirtió que un incremento en los costos operativos podría trasladarse al comercio exterior y afectar la competitividad del país.

“La posición del sector empresarial no es oponerse al proyecto, sino que el puerto de Corío se desarrolle de manera transparente, técnica, sostenible y competitiva. Los puertos no se construyen por decretos de ley”, remarcó.

Cabe mencionar que la XXIII edición el Foro Internacional de Puertos abordará además temas vinculados a la modernización del sistema portuario peruano, reducción de costos logísticos, digitalización de operaciones y mejoras en conectividad para fortalecer la competitividad de las exportaciones peruanas.