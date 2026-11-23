El allanamiento a la SBS del último viernes no tiene precedentes, según el propio superintendente, Sergio Espinosa. Se trata de un organismo autónomo que, independiente del liderazgo de turno, por años viene haciendo su trabajo de manera seria y cauta. Se trata de uno de los organismos más importantes del país en uno de los sectores más regulados que tenemos. Además, representa una forma de hacer Estado que el Perú necesita preservar: técnica, especializada y ajena al ámbito político. Es una institución que apuesta por reclutar y formar profesionales bajo criterios de mérito, un patrimonio institucional construido durante décadas.

Como ocurre con el BCRP, se debe defender ese modelo de autonomía, conocimiento y continuidad.

Y, aunque el caso alcanza también a empresas privadas y a más funcionarios públicos, el ingreso de los fiscales a la SBS llama la atención si se tiene en cuenta que ya se había realizado una diligencia para recabar información en el marco de la investigación en curso. Dicha investigación tiene como objetivo dilucidar si Prosegur y Hermes actuaron de manera indebida, en coordinación con funcionarios de la SBS y la Sucamec, para cerrar deliberadamente la posibilidad de que nuevos competidores ingresen al mercado del transporte de caudales.

La SBS, que fue la primera en responder públicamente, fue enfática al indicar que venía colaborando y que, al momento del allanamiento, no estaba pendiente la entrega de ningún documento a la Fiscalía.

Nada de ello coloca a la SBS ni a sus funcionarios por encima de la ley: cualquier indicio de irregularidad debe investigarse con rigor. Pero el rigor no debe ser ajenos a las formas. Está obligado a justificar la necesidad de cada medida y a guardar proporción entre lo que se busca y cómo se obtiene. Si, como sostiene la institución, no había documentación pendiente de entrega, corresponde explicar por qué fue necesario el allanamiento. El trabajo de la SBS puede pasar inadvertido, pero está detrás de algo tan cotidiano como la confianza con la que depositamos nuestros ahorros. El respeto institucional no exige impunidad ni privilegios. Más bien, debe evitar que la investigación se convierta en un castigo anticipado. Un Estado serio debe poder esclarecer responsabilidades sin erosionar, en el camino, las instituciones que le ha costado y le sigue costando tanto construir.