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Resumen

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Alvaro Correa, director independiente, analiza el sacrificio de soltar. (Foto: istock)
Alvaro Correa, director independiente, analiza el sacrificio de soltar. (Foto: istock)
Por Álvaro Correa

“Me compliqué por gusto” me dijo un amigo empresario que hacía poco había profesionalizado su directorio. Este sentimiento es más común de lo que parece. Y es que no son pocas las empresas que llegan a un punto en el que deben dar el salto hacia una estructura de gobierno y de gestión diferente. Ya sea para administrar una organización más compleja, enfrentar cambios en el entorno competitivo, conseguir financiamiento, cumplir con la regulación, o simplemente para incorporar visiones distintas, la invitación a directores independientes y la contratación de gerentes profesionales se hacen necesarias.

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