El ejecutivo nos cuenta que le encanta el fútbol, aunque dejó de jugarlo. Cuenta que desde hace 10 años practica tenis y que le gustaría cenar con Carlos Slim.

1. ¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Normalmente me levanto minutos antes de las 5 de la mañana y de las primeras cosas que hago es revisar noticias en el teléfono.

2. De los libros que ha leído, ¿cuál recomendaría?

La Gran Estafa de la Felicidad, de Jorge Yamamoto y Crecer Haciendo Crecer, de Xavier Marcet.

3. ¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Mi aro de matrimonio y mi cadena con las iniciales de mis padres, de mis hijas y de mi esposa.

4. ¿Cine o teatro?

Teatro.

5. ¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Las herramientas de la compañía para aprobación y algo de entretenimiento como YouTube.

6. ¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Netflix.

7. ¿El auto de sus sueños?

BMW 323 de 1983.

8. ¿Destino favorito en vacaciones?

Nueva York.

9. ¿Qué deporte practica? (Contar desde cuándo o cómo lo descubrió)

Me encanta el futbol, pero ya dejé de jugarlo y ahora juego tenis. Juego desde hace 10 años, siempre me gustó el tenis, me gusta ver los torneos por televisión y en estadios.

Omar Lam, CEO de Equans Perú

10. ¿Cocktail o trago favorito?

Whisky japonés.

11. ¿Cuál es su restaurante favorito?

Me encanta comer y creo que sería un poco mezquino si elijo solo uno, pero me quedo con la comida de mi madre y de mi suegra.

12. ¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

Cuesta Serena en Huaraz.

13. Descríbase en 3 palabras

Perseverante, disciplinado y alegre.

14. ¿Tiene algún talento oculto? (Contar desde cuándo o cómo lo descubrió)

Habilidad para jugar a las billas, lo descubrí desde que estaba en el colegio.

15. Una frase que lo/la defina

Lo que se ve se recuerda, lo que se escucha se olvida y lo que se hace se aprende, me lo enseño mi padre.

16. ¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Equans y el Grupo Bouygues.

17. ¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Carlos Slim.

18. ¿Quién es el jefe que más te marcó?

Román de los Mártires Romero, 20 años atrás cuando trabajaba en la empresa Emerson.

19. ¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Mis padres, respetar a todas las personas por igual y esforzarte el doble si quieres destacar.

20. ¿Qué soñaba ser cuando era niño y cuál fue su primer trabajo?

Siempre quise, soñé y terminé siendo ingeniero civil. Y mi primer trabajo fue en la ferretería de mi padre cuando tenía 8 años.

21. ¿Una decisión empresarial que cambiaría?

Ninguna, a pesar de que he cometido errores a lo largo de la vida, pero es lo que más enseña.

Omar Lam, CEO de Equans Perú

22. ¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

No solo una, hay diversas preguntas, pero lo que menos pregunto es sobre la especialidad. Me quedo siempre enamorado del potencial y no necesariamente del perfil.

23. ¿Cuál es su mayor orgullo?

Esforzarme por ser un buen hijo, un buen esposo, un buen padre.

24. ¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

Yo creo que hay varios, pero en realidad en medios se habla muchísimo más de lo que se hace, en términos de sostenibilidad, de equidad de género, de inclusión, de innovación, de tecnología, de lo que quieras. Es muchísimo mas de lo que se habla y se escribe, de lo que realmente se hace.

25. ¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

Creatividad, talento y atrevimiento.

26. ¿Y su principal defecto?

Baja autoestima y el mal entendido criollismo o viveza.