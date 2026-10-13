¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

A las 6 a.m. a levantar a mis dos hijos para ir al colegio.

De los libros que ha leído, ¿cuál recomendaría?

El Hombre en Búsqueda de Sentido de Viktor Frankl.

¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Mi celular. Tengo toda mi vida ahí.

¿Cine o teatro?

El cine. El lenguaje audiovisual me apasiona y tiene muchos puntos de contacto con la publicidad.

/ JOEL ALONZO

¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Waze, Apple Music, ChatGpt, Whatsapp, LinkedIn.

¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Apple TV. Tengo acceso a todas las películas que quiera ver, no importa lo antiguas, no importa lo nuevas.

¿El auto de sus sueños?

Tesla.

¿Destino favorito en vacaciones?

Puerto Rico.

¿Qué deporte practica?

Box.

Con Tito el Bambino

¿Cocktail o trago favorito?

Pilsen.

¿Cuál es tu restaurante favorito?

Osaka.

Un lugar en el que quisiera estar para relajarte y trabajar a la vez

Una playa en la isla Culebra, en Puerto Rico.

Descríbase en 3 palabras

Optimista, Honesto, Apasionado.

¿Tiene algún talento oculto?

Virtuoso baterista sin batería.

Una frase que lo defina

Sí se puede.

Menudo

¿Qué empresa es una inspiración para usted?

Apple.

¿Con qué referente de su rubro te gustaría cenar?

Simon Sinek.

¿Quién es el jefe que más te marcó?

No hay uno, han sido varios. Pero la persona que más me ha marcado en mi carrera no ha sido un jefe sino ha sido mi socio, Ricardo.

¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Mi papá: Trabaja en lo que te apasione.

¿Qué soñabas ser cuando eras niño y cuál fue tu primer trabajo?

Soñaba con ser abogado, influenciado por las series de TV que veía de chico. Mi primer trabajo fue de ilustrador para el El Nuevo Día, el principal periódico en Puerto Rico.

¿Una decisión empresarial que cambiaría?

Poner el trabajo antes que la familia.

¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

¿Cuál es tu mayor defecto?

René de Calle 13

¿Cuál es su mayor orgullo?

Mi familia.

¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

Todo vale por el rating. Y los likes.

¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

La resiliencia.

¿Y su principal defecto?

El egoísmo.