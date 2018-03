UPC planea llegar a principales provincias del país

Marisol Suárez, CEO de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), resaltó en entrevista con El Comercio que la institución tiene planes de continuar creciendo a nivel geográfico, de carreras y programas académicos. Asimismo, criticó las limitaciones que tienen para llevar su oferta pregrado online en el país.

¿Cómo ha sido el crecimiento en los últimos años de la universidad? ¿En qué se han enfocado?

Más que crecimiento, queremos que la educación llegue a más y más peruanos. Cuando estábamos en el campus de Monterrico, sentíamos que teníamos limitación por la cercanía geográfica, que es un factor de decisión de los alumnos. Comenzamos a ver qué podíamos hacer para tener una mayor cobertura en Lima y llevar educación de calidad. El reto era grande porque una cosa es crecer y otra expandirse con alta calidad.

Sobre la expansión, ¿cuándo empezaron este plan?

Nosotros comenzamos en el 2010. En el 2011 concretamos compra de varios campus. Hasta el momento tenemos cuatro: Monterrico, San Isidro, Villa y San Miguel. La idea fue cubrir la zona de Lima Moderna lo más equidistante posible y tener la cobertura de la capital completa.

¿Qué planes tienen en este aspecto?

Hay planes en todos los campus de seguir creciendo. En Lima hay zonas a las que aún no hemos llegado pero nuestras proyecciones, hoy por hoy, están más enfocadas en llegar a provincias.

¿A dónde quieren llegar en el corto plazo? ¿Quizá ciudades como Arequipa, Trujillo, entre otras?

A las ciudades más grandes; todavía son confidenciales. Nosotros pensamos que es muy importante ir a las principales ciudades del interior con la propuesta de valor que tiene la UPC.

¿Tienen pensado llevar la UPC a otros países?

No lo tenemos pensado en el corto plazo. Creemos que en el Perú todavía hay mucho trabajo por hacer y son inversiones bastante grandes.

¿Cuánto ha sido la inversión hasta ahora?

No estoy autorizada a dar cifras. Todos los reportes con respecto a la inversión está los portales pertinentes.

[En el año 2015, las inversiones de la UPC en crecimiento de campus, laboratorios de especialización, entre otros aspectos, ascendió a S/109 millones].

En cuanto a temas de digitalización, en la actualidad se habla mucho de la enseñanza online. ¿Apuntan a este mercado?

Ese es un punto bien importante. La primera arista va en línea con el marco legal [en el país], que ha limitado muchísimo la enseñanza online. Hoy por hoy, no puedes enseñar un pregrado online; con lo cual me cuestiono, si queremos ser inclusivos y llevar buena educación a distintas áreas del Perú, que es una pena que la Ley (Universitaria) lo prohíba. Universidades de otros países ya llegan con su oferta 100% online. Ocurre igual con las maestrías: aunque puedes dictarlas online con un mínimo componente presencial, estas no son reconocidas para cargos públicos. Hay toda una limitación.

¿Cómo vienen avanzando con la educación postgrado?

Igual que pregrado, estamos permanentemente lanzando programas nuevos. Tenemos maestrías especializadas en ese nivel. Nuestra producción de nuevas maestrías se da todos los años porque sí creemos en el tema de innovación.

En pregrado, este año lanzan, por ejemplo, la carrera de Comunicaciones y Fotografía. ¿Qué otras carreras se vienen?

Además de la que mencionas también sacamos Veterinaria este 2018. El año pasado lanzamos Negocios Propios, Ingeniería Medioambiental y para el próximo año estaremos lanzando tres nuevas carreras que aún no puedo detallar. Buscamos nuevas carreras constantemente porque el éxito de un joven es entrar a la carrera que le apasiona.

¿Llevarían toda su oferta de carreras a los lugares a los que proyectan llegar?

Normalmente vemos cuáles son las necesidades. Tenemos muy buena llegada a colegios de Lima y provincias y ahí sabemos qué buscan los chicos. También hacemos un estudio para ver la empleabilidad antes de lanzar una carrera al mercado.

En la carrera de Medicina, la UPC obtuvo el primer puesto en el último Examen Nacional de Facultades (ENAM). ¿Hay planes para potenciar esta carrera?

No es una carrera que haya crecido porque tiene un número tope de alumnos (300) que pueden entrar al año. Es un tema de falencia de la norma. Me pregunto si las universidades que tenemos muy buenos resultados con la carrera deberíamos tener los mismos topes que otras instituciones en las que no llegan a aprobar los exámenes. Es una pena no poder abarcar a más alumnos probando no solo que somos buenos, sino que con escasos tres años de tener promociones tengamos el primer puesto en el examen.

¿Ustedes quisieran poder recibir a más alumnos?

A mí me encantaría porque considero que nuestro modelo es realmente diferente, muy práctico y con tecnología en todos los frentes.

En ese sentido, algunas instituciones, como la USIL, están buscando abrirse espacio en la carrera y ha trascendido que otras más invertirán en la misma. ¿Qué harán con la competencia?

Nosotros no miramos solamente la competencia nacional. Nuestro punto de comparación son las mejores universidades en el mundo. En medicina como en las demás carreras tenemos propuestas de valor con las últimas tendencias.

