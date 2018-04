Facebook: Lo que Zuckerberg debería aprender de Jeff Bezos

Después del escándalo del denunciante de Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg enfrenta una nueva némesis en Gran Bretaña. Martin Lewis, fundador del popular sitio web británico de finanzas personales MoneySavingExpert.com, dijo que demandará a Facebook Inc. por difamación por docenas de anuncios no autorizados que usan imágenes suyas.

Como suele ser el caso, la respuesta del gigante de las redes sociales fue bastante repetida: "No permitimos anuncios que son engañosos o falsos en Facebook". Esta declaración es manifiestamente engañosa y falsa. Si en Facebook no se permitieran anuncios dudosos, no estarían en Facebook; y están. Pero eso no impide que Facebook lo use repetidamente.

La compañía de Zuckerberg deja a los usuarios la responsabilidad de informar sobre los anuncios, y promete retirarlos. Martin Lewis afirma que él hace exactamente eso, pero aparecen repetidamente, y algunos de ellos son estafas. Y, como ha informado mi colega Zeke Faux, Facebook se ha congraciado con los anunciantes de dudosa reputación en el pasado reciente.



El problema radica en el corazón del modelo de negocios de Facebook. El manejo de casi todos sus anuncios está automatizado. Tiene solo 25.000 empleados, y cada uno genera un promedio de US$1,6 millones en ventas. Así es como puede pagar un salario medio de US$240.430.

En octubre, Facebook dijo que contrataría a otras 1.000 personas para revisar y eliminar anuncios. Pero esa fuerza de trabajo todavía es reactiva. Eliminan los anuncios que ya están publicados y las personas como Lewis siguen encontrándose con el problema. Intentan revisar avisos por adelantado usando aprendizaje automático.

Pero esa tecnología está muy lejos de ser perfecta. El buen contenido a veces se bloquea mientras las publicaciones y los avisos perjudiciales siguen saliendo.

El salario medio de Amazon.com Inc. de US$28.446 generó molestia entre los activistas por los bajos sueldos la semana pasada; algo comprensible dado el gran valor de la compañía. Pero Zuckerberg podría seguir el ejemplo de Jeff Bezos. Mientras que el salario medio de Facebook es casi 10 veces mayor que el de Amazon, necesita con urgencia emplear más ojos con salarios no tan elevados para solucionar los problemas que no puede atajar con la automatización.

Por lo menos, cada anunciante debe ser examinado con anticipación, como han prometido hacerlo con los anuncios políticos. Esto reducirá la rentabilidad, pero una empresa cuya alma son los datos de usuarios y la publicidad, solo puede mantener tantas visitas gracias a su reputación.



Definitivamente se perfila como una semana interesante para la compañía en Londres. Los legisladores británicos interrogarán el jueves al director técnico Mike Schroepfer. Será un asunto muy diferente a las dos sesiones de Zuckerberg en Capitol Hill, donde los senadores tuvieron cinco minutos y los miembros de la Cámara Baja, solo cuatro minutos cada uno. Zuckerberg pudo ofrecer respuestas que a menudo fueron tan evasivas como la respuesta al reclamo de Martin Lewis.

El comité británico está formado solo por 12 miembros, cada uno de los cuales tendrá más tiempo y podrá realizar preguntas directas complementarias. Los comités especiales del Parlamento tienen una reputación bastante buena respecto de lograr que las empresas se hagan responsables, y Europa ha llevado la delantera en enfrentar los poderes de Silicon Valley.



Hasta que Zuckerberg haga algunos cambios profundos a la estructura de su fuerza de trabajo, no espere que esta se relaje.