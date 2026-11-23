Hacia fines de la década de los noventa, el Ministerio de Economía y Finanzas impulsó la creación y aplicación de un sistema administrativo del Estado orientado a mejorar la eficiencia en la ejecución de la inversión pública. El SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública, fue el conjunto de reglas, procedimientos y metodologías que permitieron ordenar y mejorar la ejecución de los recursos de inversión pública desde el 2000 en adelante. Su principal virtud fue crear una cultura de evaluación —aunque parezca mentira, antes del SNIP las ideas de proyecto pasaban directamente a ejecución y se modificaban a discreción de la autoridad de turno— en la que los proyectos debían demostrar tres condiciones: que los beneficios que se generaban superaban a sus costos, que lo ejecutado estaba alineado con las prioridades de desarrollo sectorial y territorial, y que eran sostenibles.

Hasta el 2006, el sistema se manejaba centralizadamente y las viabilidades o aprobaciones de proyectos de gran escala se aprobaban desde el MEF. En ese período, la discusión respecto a la pertinencia de un proyecto era fundamentalmente técnica. Hasta dicha fecha, grandes proyectos de inversión —como, por ejemplo, la carretera interoceánica sur o la rehabilitación de la refinería de Talara— no lograron superar exitosamente la evaluación rigurosa del SNIP.

Después del 2006 el SNIP se descentralizó: los proyectos pasaron a ser evaluados por los sectores y los gobiernos subnacionales, con la excepción de aquellas iniciativas que fueran financiadas con endeudamiento externo. Hacia fines del 2016 se planteó reformar el SNIP, con la finalidad de mejorar el proceso de evaluación y cambiar el enfoque de “proyecto por proyecto” a uno que se enfocaría en “carteras de proyectos”. El Invierte.pe, que es el nombre del sistema que reemplazó al SNIP, debía promover que los sectores nacionales y los gobiernos subnacionales elaboren carteras de proyectos orientadas a cerrar brechas de acceso y de calidad a servicios básicos. Este sistema reemplazó los estudios de preinversión por “fichas” que terminaron siendo una versión muy simple y básica de los anteriores. Sólo se mantuvieron los estudios a nivel de perfil para proyectos complejos y de manera excepcional. El cambio más controversial fue que eliminó la evaluación técnica independiente de las inversiones, con lo que la mesa quedaba servida para pérdida de calidad de los proyectos.

Lo que ha pasado desde el 2017 en adelante es que los recursos disponibles para inversión pública anualmente crecieron de manera sostenida y la aprobación de nuevas inversiones se triplicó, pasando de alrededor de 8.000 proyectos al año a más de 22.000. Este incremento en el número de proyectos aprobados por año ha venido también acompañado de una mayor demanda de recursos; una que excede largamente la disponibilidad presupuestal. La baja calidad de los proyectos deriva frecuentemente en paralizaciones de obra que —según reporta la Contraloría General de la República— a mediados del 2026 llegó a los 22.000 proyectos detenidos, cifra que, en valor, equivale al presupuesto de recursos de inversión ejecutados en un año en los tres niveles de gobierno.

Esta explosión de proyectos aprobados presiona a que muchos de ellos inicien su ejecución sin contar con los recursos suficientes para garantizar su culminación, de acuerdo con lo especificado en los expedientes técnicos. A fines del año pasado, el saldo de recursos públicos necesarios para finalizar los proyectos en ejecución ascendía a S/995.000 millones, un monto equivalente al 82% del PBI del país. Terminar la ejecución de dichos proyectos tomaría 16 años si el íntegro de recursos de inversión se dedicaran solamente a esos proyectos y no se incorporaran nuevos.

Es necesario tomar al toro por las astas e iniciar un proceso profundo de reforma del Invierte.pe que nos conduzca a generar orden y eficiencia en la inversión pública. Medidas como introducir la gestión del presupuesto multianual de inversiones en la lógica “top down”, o el restablecimiento de la formulación de proyectos a partir de la elaboración de estudios de preinversión y su respectiva evaluación técnica independiente, se hacen absolutamente urgentes.