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Milton von Hesse, director Ejecutivo de Von Hesse Consultores, analiza otra vez la ruleta rusa para La Mirada | Foto Agencia Andina.
Milton von Hesse, director Ejecutivo de Von Hesse Consultores, analiza otra vez la ruleta rusa para La Mirada | Foto Agencia Andina.
Por Milton Von Hesse

Todo parece indicar que la segunda vuelta electoral enfrentará de nuevo, como en el 2021, a dos candidatos radicalmente opuestos en su visión económica del desarrollo. La candidata que obtuvo la mayor votación está a favor de los principios económicos que están plasmados en la Constitución de 1993; es decir, liderazgo del sector privado en la actividad productiva, limitada participación del Estado en la actividad empresarial, integración comercial con el mundo e igualdad de trato entre nacionales y extranjeros, equilibrio fiscal, política monetaria dirigida por un Banco Central autónomo y respeto irrestricto a la propiedad privada y a la estabilidad jurídica, entre otros elementos que caracterizan a una economía social de mercado. El otro candidato, en cambio, promueve lo contrario, empezando por la modificación del capítulo económico de la Constitución del 1993 para crear mayor cantidad de empresas públicas, modificar las reglas que rigen el comercio internacional para privilegiar la producción local para el consumo interno en algunos sectores productivos y restringir la importación de determinados productos, alejarse de la independencia del Banco Central para acceder a un uso más discrecional de las reservas internacionales, así como un manejo más expansivo de la política monetaria, y plantear la renegociación de contratos sobre todo con empresas de capital extranjero, entre otros.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.