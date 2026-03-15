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Resumen

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Milton von Hesse, director Ejecutivo de Von Hesse Consultores para La Mirada, analiza los cambios del paradigma de gestión de servicios públicos.
Milton von Hesse, director Ejecutivo de Von Hesse Consultores para La Mirada, analiza los cambios del paradigma de gestión de servicios públicos.
Por Milton Von Hesse

Una de las características principales del Perú post pandemia, ha sido la degradación constante de la calidad de los servicios básicos que el Estado provee al ciudadano, sobre todo los más elementales como la salud, la educación y el agua y el saneamiento. Esta degradación se ha acentuado sobre todo en los últimos años como consecuencia de la debilidad institucional del Poder Ejecutivo a partir de que asumió la Presidencia de la República Pedro Castillo y se acentuó cuando el Poder Ejecutivo, bajo la gestión de Dina Boluarte, fue capturado por los partidos políticos que integran el Congreso de la República. Esta pérdida de calidad de los servicios esenciales se ha dado, además, en un contexto de política fiscal expansiva que se ha reflejado en que la ejecución presupuestal total del país creció en casi 8% anual en promedio entre el 2019 y el 2025, y la inversión pública en 11% anual en promedio durante el mismo periodo.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.