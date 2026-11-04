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Resumen

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Leonardo Romero, gerente general del Clúster Pacífico (Chile, Colombia y Perú) y Mercados en Desarrollo (Centro América, Caribe y Cono Sur) de P&G, analiza que la primera oportunidad SÍ importa.
Leonardo Romero, gerente general del Clúster Pacífico (Chile, Colombia y Perú) y Mercados en Desarrollo (Centro América, Caribe y Cono Sur) de P&G, analiza que la primera oportunidad SÍ importa.
Por Leonardo Romero

Todavía recuerdo mi primer día de trabajo. Acababa de salir de la universidad y llegué a asumir el desafío de ser gerente de proyecto en P&G. Llevaba conmigo una mezcla difícil de explicar: la ilusión de comenzar, el deseo de demostrar de qué era capaz y, al mismo tiempo, las dudas de quien sabe que aún tiene mucho por aprender. No imaginaba entonces que esa primera puerta que se abría marcaría no solo el inicio de mi carrera, sino buena parte de mi vida.

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