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Resumen

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Cannes Lions es mucho más que el festival de creatividad más importante del mundo: cada año nos muestra hacia dónde va la industria publicitaria.
Cannes Lions es mucho más que el festival de creatividad más importante del mundo: cada año nos muestra hacia dónde va la industria publicitaria.
Por Andrea Rosselló Alcorta

Cannes Lions es mucho más que el festival de creatividad más importante del mundo: cada año nos muestra hacia dónde va la industria publicitaria. En el 2026 participaron más de 20.000 casos de 92 países y se entregaron 34 Grand Prix. El Perú ganó dos. Un dato nada menor. En tiempos en que todos hablamos de inteligencia artificial (IA), Cannes nos recordó algo que parece evidente, pero que a veces olvidamos: la tecnología puede transformar la manera de crear, pero no reemplaza aquello que hace que una idea importe. A continuación, cuatro aprendizajes que me quedaron luego de analizar los trabajos premiados.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.