La congresista Diana Gonzales Delgado (Avanza País) presentó un proyecto de ley, que plantea que todas las llamadas provenientes de call centers, centrales telefónicas y sistemas automatizados incluyan un prefijo número estandarizado, el cual permitirá que los usuarios identifiquen de inmediato el tipo y origen de la comunicación.

Gonzales Delgado indicó que la iniciativa busca frenar el acoso telefónico que afecta diariamente a millones de peruanos.

“Hoy en día, los usuarios reciben insistentes llamadas desde números desconocidos, irreconocibles o que simulan ser números personales, lo que genera confusión e intrusión en su vida cotidiana”, señaló.

El proyecto de ley busca poner fin a esta práctica, asegurando que cualquier llamada comercial, promocional, de cobranza o telemarketing sea claramente identificable desde el identificador de llamadas.

La iniciativa, en su artículo 3, exige que “toda llamada saliente (...) deberá iniciar con un prefijo número visible en el identificador de llamadas (Caller ID)”, lo cual permitirá al ciudadano saber si se trata de una llamada corporativa antes de contestar.

La propuesta también dispone que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en coordinación con Osiptel, deberá determinar la estructura del prefijo, los tipos de llamadas incluidas y el mecanismo de sanción.

La propuesta también incorpora una medida de protección especial para adultos mayores de 70 años, estableciendo que “toda contratación de bienes o servicios a través de medios telefónicos quedará condicionada a su ratificación mediante física y entrega documentaria del contrato respectivo”. Con ello, se busca prevenir engaños, presiones indebidas o acuerdos aceptados sin la debida claridad.

La congresista precisó que con un prefijo obligatorio, cada ciudadano podrá reconocer inmediatamente cuándo está siendo contactado por un call center o sistema automatizado, pudiendo decidir si desea o no contestar la llamada.