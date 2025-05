Gremios empresariales se pronunciaron sobre las observaciones realizadas por el Ejecutivo al proyecto de ley n.° 293/2021-CR, “Ley que crea el tratamiento especial tributario y aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP)”. Si bien se mostraron a favor de algunas de las mencionadas observaciones, consideraron que esta situación no retrasará la puesta en marcha del proyecto.

Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), coincidió con las observaciones realizadas por el Ejecutivo y adelantó que, de parte del Congreso, ya estarían listos para tomar las sugerencias.

“Nosotros hemos conversado con algunos congresistas y creo que tienen todo listo para poder levantar las observaciones y hacer los cambios necesarios”, dijo a El Comercio.

Las observaciones no tomaron por sorpresa a los gremios, pues la semana pasada, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, les adelantó la intención del Ejecutivo. En aquella reunión, Pérez Reyes explicó que pedirán la eliminación de la sexta disposición complementaria, que ordena a los operadores y usuarios a tener a las mypes como proveedoras, pues esto va contra los acuerdos internacionales firmados por nuestro país.

Por su parte, Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú - ComexPerú, consideró innecesaria la intención del Congreso de buscar que al menos un 5% de los insumos requeridos por los usuarios y operadores de las ZEEP provengan de mypes nacionales.

“No tiene sentido que por pura orientación populista se incluya esa exigencia, cuando se sabe que ello distorsionaría la promoción de inversiones y, más aún, va en contra de acuerdos internacionales, como los TLC”, mencionó.

También consideró necesario el Ejecutivo haga hincapié en la creación de las ZEEP en cada región, sobre todo, porque se podría generar una implementación desordenada y poco efectiva.

Quien no se mostró de acuerdo con todas las observaciones del Ejecutivo fue Roberto De La Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lina (CCL). En primera instancia, el vocero cuestionó la inclusión de algunas actividades a la lista de las que no gozarán de la exoneración tributaria, como las de tecnología de la información, servicios de investigación y desarrollo científico y tecnológico.

“No estamos de acuerdo porque es importante el desarrollo de servicios en estas áreas. El Perú es uno de los peores países en materia de innovación y desarrollo”, comentó a este Diario.

De La Tore también cuestionó que el Ejecutivo coloque como requisito a las empresas que se acojan de la exoneración tributaria inversiones mínimas de 8.000 UIT en menos de dos años. Para el líder gremial, esta solicitud es desproporcionada y discriminatoria.

“Está desproporcionada. El operador que tiene que construir y hacer toda la ZEE debe hacer una inversión mínima de S/8 millones, pero a quien estará dentro, le dice que su inversión mínima debe ser de S/43 millones. Ahí se está discriminando, porque puedes tener una empresa grande, pero la idea es que también entren medianas y pequeñas empresas para que sirvan de proveedoras”, refirió.

Pese a ello, De La Tore no cree que las observaciones retrasen la puesta en marcha de la iniciativa. “Creo que no se afectará la viabilidad del proyecto, porque de parte del Ejecutivo [sobre todo el Mincetur], está convenido de que se necesita este instrumento. Aunque, si bien hay observaciones de interpretación y de redacción, hay otras a las que el Congreso no debería allanarse […] Para nosotros esas dos no son negociables”, agregó con respecto a las objeciones que detectó la CCL.