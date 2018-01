Fusiones y adquisiciones: ¿Qué esperar en el 2018?

El año 2017 no fue precisamente un año memorable para el mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) en el Perú. Al cierre del año, se registraron 130 transacciones en el país, un retroceso de 13,33% respecto al 2016, según el informe de Transactional Track Record.

Sin embargo, el importe de las operaciones del 2017 registraron un aumento de 10,20% frente a lo mostrado en el 2016; 64 de las 130 transacciones del 2017 fueron valorizadas en US$6.370 millones. El sector inmobiliario fue el que más transacciones contabilizó, con 21 operaciones; seguido del financiero (19) y agronegocios (15).

Una de las transacciones que no logró concretarse en el 2017 fue la venta de la central hidroeléctrica Chaglla, de propiedad de Odebrecht, a la multinacional China Three Gorges Corp; la firma del acuerdo de venta valorizado en US$ 1.400 millones fue anunciada en agosto, pero quedó a la espera de la aprobación del Ministerio de Justicia.



Para Liliana Espinosa, líder de M&A de Baker McKenzie para América Latina, a pesar de estas operaciones trabadas, el mercado de fusiones y adquisiciones en el 2017 fue dinámico.

"Si bien algunas transacciones de M&A se frenaron en el 2017 y otras siguen pendientes de autorización por parte del ejecutivo [venta de la hidroeléctrica Chaglla] el mercado fue dinámico y hubo varias transacciones importantes que se han venido negociando durante el 2017, y en algunos casos se anunciaron y cerraron antes de fin de año", señaló.

Así, la salida de Odebrecht del Perú y la venta de sus activos para el pago de la reparación civil al Estado peruano tendrían un efecto positivo en las fusiones y adquisiciones del Perú en el 2018; al margen de la incertidumbre política en el país.

Otro factor que impulsará el mercado de M&A este año es la tendencia alcista del precio de los principales commodities, lo cual atraerá inversiones importantes en minería, que repercutirá en otros sectores complementarios, indicó la especialista.

En el 2017, se registraron 9 transacciones en el sector minero. Del sector, resaltó la adquisición mayoritaría del accionariado de la minera peruana Volcan por parte de Glencore. La inversión ascendió a US$734 millones.

¿CÓMO AUMENTAR EL DESEMPEÑO DE LAS M&A?

De acuerdo a la especialista de Baker McKenzie, es fundamental que el gobierno realice reformas económicas "que impulsen la inversión y eliminen los obstáculos regulatorios que siguen existiendo en ciertas áreas".

Sin embargo, eventos como el fenómeno de El Niño, los escándalos de corrupción y la inestabilidad política han postergado dichas reformas.

Como se recuerda, la premier Mercedes Aráoz dijo que el pedido de facultades legislativas que presentó en diciembre al Congreso están en stand by, ante el escenario político inestable. Este pedido se enfocaba en aspectos tributarios, económicos, entre otros.

"Esperamos que durante el año se dicten normas adecuadas para promover e impulsar la inversión privada y con ello contribuir con el desarrollo del país", comentó Espinosa.

