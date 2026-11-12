Aerocorp S.A.C., empresa del Grupo Romero creada para desarrollar una nueva plataforma de inversión en el sector de servicios aeroportuarios, suscribió un contrato de compraventa para adquirir el 100% de las acciones de Talma Servicios Aeroportuarios S.A.

La operación fue comunicada como hecho de importancia ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), este 12 de noviembre. Según el documento, la adquisición contempla la totalidad del capital social de Talma, compañía dedicada a la prestación de servicios aeroportuarios que opera en Perú, México, Colombia y Ecuador.

El acuerdo representa un nuevo movimiento de inversión del Grupo Romero en el sector aeroportuario, con el objetivo de desarrollar una plataforma de negocios especializada en esta industria.

No obstante, el cierre de la operación aún está sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones precedentes, entre ellas, la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes, de acuerdo con los términos establecidos en el contrato.

La comunicación fue presentada por Alicorp en cumplimiento de las disposiciones de la SMV sobre la difusión de hechos de importancia.