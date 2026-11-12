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Resumen

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Por Redacción Economía

Aerocorp S.A.C., empresa del Grupo Romero creada para desarrollar una nueva plataforma de inversión en el sector de servicios aeroportuarios, suscribió un contrato de compraventa para adquirir el 100% de las acciones de Talma Servicios Aeroportuarios S.A.

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