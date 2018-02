La Comisión Permanente del Congreso aprobó la creación de un nuevo producto financiero, conocido como la hipoteca inversa. Al respecto, el Banco Central de Reserva (BCR) -agente clave del sistema financiero- dio una opinión favorable al proyecto, pero advirtió carencias para que funcione de manera adecuada.

En primer lugar, la autoridad monetaria indicó que, como se dijo en el debate del proyecto, se requiere un reglamento específico para regular este nuevo producto. Esto estaría a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

La experiencia internacional de países donde existe la hipoteca inversa -sostiene el BCR- muestra que hay dos factores clave para que tenga éxito. El primero es brindar adecuado asesoramiento a quienes contraten este producto; mientras el segundo es fomentar la información de que es seguro, accesible y flexible.

"Sería conveniente que una norma que regule la hipoteca inversa incorpore un régimen de transparencia y suministro de información, regulado por la SBS", agregó.

Además, la entidad consideró recomendable que el proyecto incluya la posibilidad de contratar un seguro que permita al titular recibir la renta vitalicia luego de que se haya desembolsado el monto pactado.

En tanto, sobre la valorización del inmueble que se ofrece como garantía, el banco central sugiere que se exija la tasación de al menos dos entes especializados; uno de las cuales debe ser la entidad financiera que será acreedora.

"Es conveniente indicar que el proyecto no incluye elementos como causales de vencimiento anticipado del contrato o causales de resolución de la hipoteca inversa. La propuesta es: si el acreedor no cumple con desembolsar por dos periodos seguidos (o tres no consecutivos en un lapso de sies meses) se puede invocar la resolución del contrato", finalizó el BCR.

