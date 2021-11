Conforme a los criterios de Saber más

En la primera fecha de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, remarcó la necesidad de que la designación de funcionarios en organismos como el Indecopi, la SBS u otros responda a criterios meritocráticos.

“No quiero mencionar a una institución en particular, pero creo que un aspecto es que no responda a caprichos de quien esté en el poder la designación de los funcionarios. [...] Que haya un período claro cuando se nombra a un jefe de institución y no sea removido simplemente por el capricho de alguien”, dijo tras ser consultado sobre cómo fortalecer las instituciones económicas en el país.

Cabe recordar que las declaraciones del titular del BCR se dan en un momento en que la comisión de Constitución del Congreso tiene en agenda la discusión de un proyecto de ley para declarar como organismo constitucional autónomo al Indecopi. El objetivo del Parlamento es evitar la injerencia política en dicha institución.

Durante el conversatorio en CADE, Velarde también se refirió al manejo poco eficiente de los recursos del Estado. “Nunca ha habido un aumento de ingresos fiscales tan alto como en los últimos 20 años y se han ido a obras públicas muy poco eficientes y a aumentar el gasto corriente. Muchas veces la burocracia se ha servido a sí misma. Con esto no quiero decir que no se requiera más gastos, sino que se requiere mejor calidad de servicios públicos. Un gasto más eficiente”, recalcó.

Es así que, para el jefe del BCR, las claves para el buen manejo de las instituciones económicas son –además de la estabilidad– la autonomía y la meritocracia. “En el banco, tenemos la misma cantidad de personal que en 1971. Y si uno ve el presupuesto del BCR, en términos reales, es el mismo de hace 20 años. En otras instituciones se ha multiplicado. En algunos casos, justificables. En otras, no tanto”, acotó.

Inversión e incertidumbre

En otro momento del conversatorio, que fue moderado por la gerente general de Cómex-Perú, Jessica Luna, Velarde se refirió a la proyección vigente sobre la inversión privada para el 2022, la misma que actualmente es de 0%.

Velarde remarcó que esta podría revisarse ligeramente al alza. “Cuando revisemos la inversión para el próximo año, puede que en vez de cero –con minería creciendo 8% e inversión no minera cayendo– esta sea ligeramente positiva. Pues las expectativas han mejorado ligeramente. Esta es una inercia que viene del crecimiento que puede beneficiarnos este año y el segundo trimestre del 2022. Sin embargo, si no hay acciones que estén asegurando a los inversionistas que se mantiene estabilidad tanto económica como jurídica, a la larga la inversión va a retroceder”, explicó.

A dicho panorama se le suma una inflación alta en el Perú y un contexto internacional poco favorable. “Entre los riesgos que tenemos en los próximos años está una ralentización severa en el crecimiento chino. Probablemente se note más a fin del próximo año o en el 2023, pero eso afectará demanda mundial y de los commodities”, acotó.

Finalmente, Velarde cerró su participación en CADE recordando que el Congreso tiene pendiente nombrar a personajes capacitados para completar el directorio del BCR. Además, adelantó que el ente emisor ya trabaja en una moneda digital junto con otros bancos centrales como los de Hong Kong, Singapur e India.

“No seremos los primeros [en implementarla] porque no tendremos recursos, pero no queremos quedarnos atrás. Tenemos otros proyectos, pero creo que en este escenario de incertidumbre, probablemente no sea el mejor momento para plantearlos”, concluyó.

El Ejecutivo reactivó el Consejo Nacional de Trabajo, espacio donde tradicionalmente se discute el aumento del sueldo mínimo. ¿Qué se sabe hasta el momento de un posible incremento? Más detalles en La Pregunta del Día.