El precio del dólar cerró este lunes en S/3,4170 retrocediendo 70 puntos respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,4240, indicó el Banco Central de Reserva (BCR).

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Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar mantuvo una tendencia a la baja, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,4160 y mínimo de S/3,4110.

Además, en el mercado se negociaron US$202 millones a un precio promedio de S/3,4110. Asimismo, hoy no hubo vencimientos en Swaps Cambiarios Venta.

Por otro lado, el déficit fiscal acumulado del Sector Público No Financiero se redujo a 2,1% del PBI al cierre del primer trimestre de 2026, frente al 3,3% registrado un año antes, favorecido por mayores ingresos tributarios y una moderación del gasto público, según el BCR.

La economía peruana mantuvo un sólido frente externo, con un superávit en cuenta corriente equivalente a 4,3% del PBI, impulsado por el mayor saldo comercial y el flujo de remesas del exterior.

En Estados Unidos, las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan subieron a 4,8% en mayo, por encima del 4,5% esperado y del 4,7% anterior. El resultado reflejó una mayor preocupación de los consumidores sobre la persistencia de la inflación. Finalmente, el índice DXY cotizó en 98.98 (-0,34%).