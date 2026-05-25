Resumen

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La moneda llegó a un precio máximo de S/3,4160 y mínimo de S/3,4110. (Foto: Agencia Andina)
La moneda llegó a un precio máximo de S/3,4160 y mínimo de S/3,4110. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este lunes en S/3,4170 retrocediendo 70 puntos respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,4240, indicó el Banco Central de Reserva (BCR).

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