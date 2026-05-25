De acuerdo con Bloomberg, el precio del dólar para este lunes 25 de mayo es de S/3,4140 con una baja de 0,20% respecto al día anterior.

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¿En cuánto cerró el dólar el viernes 22 de mayo?

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el tipo de cambio estuvo en los siguientes niveles: inicio S/3,4150, cierre de S/3,4240, promedio S/3,4185, mínimo de S/3,4100 y máximo de S/3,4250.

Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada se negociaron US$405 millones en el mercado spot interbancario, 15% menos del flujo visto ayer ($351 millones). Además, hubo vencimiento de swap cambiario venta por parte del BCR por S/300 millones los cuales no fueron renovados.

Proyección del dólar en Perú en 2026

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.

Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.