El precio del dólar inició la sesión sin cambios frente al cierre previo, en S/3,3590, en un contexto flat del índice dólar (DXY) frente a sus principales pares. El mercado internacional opera con cautela mientras los inversionistas esperan nuevas señales sobre la próxima decisión de tasas de la Reserva Federal.

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“Los inversionistas internacionales adoptan una postura de cautela previo a la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, buscando confirmar la decisión de tasas para septiembre”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

Agregó que el DXY se mantiene alrededor de los 99,0 puntos, mientras los últimos datos inmobiliarios en Estados Unidos mostraron resultados mixtos: los permisos de construcción alcanzaron 1.443M frente a 1.37M esperados, mientras los inicios de viviendas se ubicaron en 1.239M frente a 1.35M previstos.

En los commodities, Huayta indicó que el cobre opera entre US$6,66 y US$6,69 por libra, mientras el oro se mantiene sobre los US$4,375 por onza. En tanto, el crudo WTI cotiza cerca de los US$82,10 por barril, mientras el mercado continúa atento a la seguridad del tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz y a las recientes declaraciones sobre política comercial en Estados Unidos.

En el plano local, el especialista señaló que hoy inicia la semana de obligaciones tributarias correspondientes a julio, por lo que se espera una mayor oferta de dólares por parte de empresas durante las próximas sesiones, lo que podría generar presión adicional a la baja sobre el tipo de cambio. Asimismo, indicó que los agentes económicos continúan monitoreando las alertas del ENFEN sobre el fenómeno de El Niño Costero y sus posibles efectos sobre pesca, agricultura e inflación.