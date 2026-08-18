Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. Foto: GEC.
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la sesión sin cambios frente al cierre previo, en S/3,3590, en un contexto flat del índice dólar (DXY) frente a sus principales pares. El mercado internacional opera con cautela mientras los inversionistas esperan nuevas señales sobre la próxima decisión de tasas de la Reserva Federal.

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