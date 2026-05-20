El economista Pedro Francke, quien se integró recientemente al equipo de gobierno de Juntos por el Perú (JP), se mostró a favor de la continuidad de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), aunque resaltó que las decisiones también las toma el directorio.

En entrevista con RPP Noticias, señaló que ha dialogado con Velarde y dijo que se debe buscar una “concertación” para buscar su continuidad y la del directorio del BCR para los próximos años.

“Me parece que hay que buscar la continuidad del Banco Central de Reserva, yo lo busqué, conversé con él y Roberto Sánchez ha dicho que se tomaría un café y me parece bien. Eso (la ratificación) no es tan fácil, por eso dialogué varias veces con él y fue un tema que me criticaron y lo estuve trabajando, me costó mi esfuerzo”, remarcó.

“El cargo de presidente del BCR es muy importante, pero las decisiones las toma un directorio y esto está bien que así sea, hay un cuerpo colectivo. Por lo tanto, la parte compleja, que hay que trabajar bien es que hay que nombrar un buen directorio. Yo ms siento contento de haber nombrado un buen directorio con el cual Julio Velarde también se siente contento, porque tampoco puedes nombrar a un presidente del BCR y ponerle un directorio negativo. Por eso hay que hacer una concertación”, agregó.

Consultado sobre si él está a favor de ratificar a Julio Velarde en el BCR, Pedro Francke respondió: “Yo sí (le pediría que continuara), por supuesto”.

No responde por plan

De otro lado, afirmó que no puede responder por el plan de gobierno de Juntos por el Perú (JP) para la primera vuelta de las elecciones generales del 2026 porque no fue parte de la elaboración de dicho programa.

Indicó que dicho plan de gobierno debe ser “aterrizado” en otras condiciones políticas y para ello se deberán buscar consensos en el Congreso para ver hasta dónde se puede “avanzar”.

“El plan de Juntos por el Perú para la primera vuelta fue el plan de Juntos por el Perú para la primera vuelta y no puedo responder por eso porque no fui parte de ese plan de gobierno”, expresó.

“La preocupación es real, pero hoy tenemos que aterrizarlo en otras condiciones políticas y habrá que ver un diálogo con el Congreso para ver hasta dónde podemos avanzar”, añadió.

Descarta a Antauro Humala

Tras admitir que el equipo económico de JP para la segunda vuelta también integran Óscar Dancourt, Gustavo Guerra García, Katherine Eizaguirre, entre otros, Francke también descartó que el etnocacerista Antauro Humala sea parte del equipo de gobierno y que si ello ocurriera, se alejaría de inmediato.

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“Yo a Antauro Humala descarto totalmente que sea parte del equipo y si él entrara yo saldría en el mismo instante, me parece que es un personaje nefasto y lo digo con todas sus palabras”, manifestó.

Consultado sobre la propuesta del candidato presidencial de JP, Roberto Sánchez, de aumentar el sueldo mínimo a S/1.500, el economista subrayó que es “perfectamente viable”, ya que tiene un “retraso importante” por el incremento de la inflación en los últimos años.

“También tenemos la verdad una gran preocupación porque ya hay un tema de inflación, la inflación ha subido en los últimos meses, sabemos que esa es una tarea principal del Banco Central de Reserva y en ese sentido hay que buscar la continuidad del equipo técnico y de dirección del Banco Central de Reserva, pero pensamos que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles es una herramienta que existe hoy y que debería activarse porque el alza de los combustibles está generando un golpe muy fuerte sobre la economía popular, sobre los transportistas y genera un encarecimiento general de los alimentos”, acotó.

Niega hoja de ruta

Francke también negó una hoja de ruta para la segunda vuelta, aunque remarcó que no habrá estatizaciones, se respetará la propiedad privada y los contratos ley, señalando que todo ello ha sido consensuado con el propio Sánchez Palomino.

“No hay hoja de ruta, me he incorporado al equipo técnico y hemos conversado sobre estos puntos en términos genéricos. Lo que les estoy diciendo ahorita de que no va haber estatizaciones, se va a respetar la propiedad privada, se van a respetar los contratos es algo que lo hemos conversado, escrito en los documentos que vamos a pulir, es algo que ya está consensuado con el propio Roberto Sánchez”, aseveró.

“A mí no me parece que se pueda llamar hoja de ruta, es un nombre que se puso en algún momento, pero sí me parece una cosa que hay que tener clara. Ha habido unos resultados electorales en la primera vuelta que a mi juicio demandan para hacer frente a lo que es el riesgo del fujimorismo, que considero que es un riesgo no solo a la democracia, sino a la estabilidad fiscal por cómo han manejado ellos la economía estos últimos años. Esto implica hacer una gran alianza incluyendo los sectores de izquierda y de centro, incluyendo al grupo de Ahora nación y del Buen Gobierno”, agregó.

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Finalmente, el economista reiteró que ello implica que se tiene que adecuar el programa de gobierno de JP a las condiciones políticas que existen, que es lo que ha elegido el pueblo peruano en las urnas el pasado 12 de abril.