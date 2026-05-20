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Pedro Francke fue ministro de Economía y Finanzas en los primeros meses del Gobierno de Pedro Castillo. (Foto: Archivo GEC)
Pedro Francke fue ministro de Economía y Finanzas en los primeros meses del Gobierno de Pedro Castillo. (Foto: Archivo GEC)
Por Redacción EC

El economista Pedro Francke, quien se integró recientemente al equipo de gobierno de Juntos por el Perú (JP), se mostró a favor de la continuidad de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), aunque resaltó que las decisiones también las toma el directorio.

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