Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Sánchez recordó, además, que Velarde ha señalado públicamente que su actual periodo concluiría el próximo 28 de julio. (Foto: Congreso)
Sánchez recordó, además, que Velarde ha señalado públicamente que su actual periodo concluiría el próximo 28 de julio. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aseguró que su agrupación apuesta por mantener la institucionalidad y la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) y sostuvo que cualquier eventual sucesión de Julio Velarde debe realizarse de manera dialogada.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: