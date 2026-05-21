El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aseguró que su agrupación apuesta por mantener la institucionalidad y la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) y sostuvo que cualquier eventual sucesión de Julio Velarde debe realizarse de manera dialogada.

“Hemos dicho que estamos de acuerdo no solamente con una conversación, sino con un diálogo institucional respetuoso. Veamos la sucesión de manera dialogada”, afirmó durante una entrevista en Radio Exitosa.

Sánchez recordó, además, que Velarde ha señalado públicamente que su actual periodo concluiría el próximo 28 de julio y consideró que cualquier transición debe desarrollarse en consenso y preservando la estabilidad económica.

“Dialoguemos respetuosamente para mantener la institucionalidad y veamos la sucesión de manera adecuada, en consenso con todos”, manifestó.

El candidato también remarcó que su agrupación no plantea alterar la autonomía del BCR y defendió la importancia del organismo en la estabilidad macroeconómica del país.

“La estabilidad macroeconómica y la autonomía del Banco Central de Reserva tienen su razón de ser en una actuación colegiada. Es una institución”, señaló.

Asimismo, reconoció la importancia de la figura de Julio Velarde al frente del ente emisor, aunque sostuvo que existen aspectos del sistema financiero que podrían discutirse, especialmente en torno a inclusión económica y tasas de interés.

“Hoy el pueblo microempresario y emprendedor va al gota a gota o a sistemas fuera del sistema formal porque necesitamos una mirada más inclusiva”, indicó.