Resumen
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El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aseguró que su agrupación apuesta por mantener la institucionalidad y la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) y sostuvo que cualquier eventual sucesión de Julio Velarde debe realizarse de manera dialogada.
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