El candidato presidencial Roberto Sánchez afirmó ahora que si “la sucesión, alternancia o continuidad” de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva (BCR) es una “condición y una necesidad” para que se mantenga la estabilidad macro económica “somos capaces de consensuar y decidir ese camino y así lo vamos a hacer”.

Esto pese a que, anteriormente, señaló que era “una vergüenza” y que lo iba “a echar” de llegar al gobierno.

“Si la sucesión o la alternancia o la continuidad del señor Julio Velarde es una condición y una necesidad para que eso se mantenga (la estabilidad macro económica), nosotros somos capaces de consensuar y decidir ese camino y así lo vamos a hacer, evidentemente si Julio Velarde desea continuar porque su función vence el 28 de julio”, manifestó este lunes.

El candidato y también congresista de Juntos por el Perú indicó que como su agrupación no cuenta con mayoría política en el futuro Congreso bicameral, ello obliga a construir consensos y a no insistir en algo que no es viable.

“Hay que actuar con sensatez, ampliar democráticamente”, señaló.

Según dijo, nunca han planteado eliminar la autonomía del Banco Central de Reserva y sostuvo que defienden la estabilidad macroeconómica. “Hay una política de Estado de estabilidad macroeconómica que nosotros defendemos”, afirmó.

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Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú: Nuestro equipo económico ha encontrado la solución, cuando sustentamos no S/1814 que debería ser por la canasta básica sino S/1500 como punto partida, está perfectamente viable



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Hace unas semanas, Sánchez dijo que iba a “echar” al actual presidente del BCR, ya que no los representaba.

“Usted señor Julio Velarde no nos representa. Nosotros en nuestro primer día de nuestro gobierno lo vamos a echar porque usted es una vergüenza, solo ha gobernado para mantener contentos y felices a las empresas trasnacionales, a sus dueños, a sus amos”, expresó, en otros momento, en un video publicado en sus redes sociales", dijo.

Las declaraciones de Sánchez se producen luego de que el economista Pedro Francke señalara recientemente que Velarde continuaría en un eventual gobierno suyo, en medio de la preocupación de diversos sectores económicos por algunas propuestas de campaña.