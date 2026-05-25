Resumen

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Roberto Sánchez en el local de la Confederación nacional Agraria (Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec)
Roberto Sánchez en el local de la Confederación nacional Agraria (Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec)
Por Redacción EC

El candidato presidencial Roberto Sánchez afirmó ahora que si “la sucesión, alternancia o continuidad” de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva (BCR) es una “condición y una necesidad” para que se mantenga la estabilidad macro económica “somos capaces de consensuar y decidir ese camino y así lo vamos a hacer”.

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