MTPE: Aumento de sueldo mínimo se discutirá hasta marzo

El ministro de Trabajo, Javier Barreda, informó que el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) discutirá hasta el 6 de marzo el posible aumento del sueldo mínimo o Remuneración Mínima Vital (RMV).

En ese sentido, indicó que durante la reunión las centrales sindicales y los gremios empresariales dieron a conocer sus propuestas.

"La comisión técnica va a sesionar desde mañana. No hay una propuesta del Ejecutivo y tampoco una propuesta de ambas partes. Si hay alguna, quisiera que fueran ellos -las centrales y los gremios- los que la den a conocer a los medios de comunicación [...] Espero que a partir de hoy podamos revivir el CNT", dijo el ministro tras la reunión. Sin embargo, reconoció que el consejo necesita un rediseño para ganar institucionalidad.

Por otro lado, sobre la elección de un nuevo secretario técnico para la CNT, Barreda dijo esperar que las partes se pongan de acuerdo. "Debe ser una persona con legitimidad", finalizó.

LA CUT

"Ha sido una reunión verdaderamente tensa desde el inicio. Lógicamente nos estábamos encontrando después de varios meses de no reunirnos y desde las diferentes partes se han manifestado posiciones contradictorias", aseguró a este Diario Julio César Bazán, presidente de Central Unitaria de Trabajadores (CUT) del Perú.



Siendo así, adelantó que es probable que el 6 de marzo, no haya consenso entre las partes.



Por otro lado, indicó que si bien el Ejecutivo no precisó el monto del aumento, ellos estiman que este se encuentre alrededor del 10%.



"Nosotros quisiéramos que sea S/1.500, pero creemos que el Ejecutivo no ha calculado este monto. Creemos que están estimando 10% [de aumento]. De no haber acuerdo, le exigimos al Gobierno que de muestras de que el anuncio no fue sólo una distracción política", apuntó.



Fuentes allegadas al sector han confirmado a El Comercio y otros medios que se habría presentado una cifra base a discutir.



"El monto a aumentar está en S/ 80, es lo que se está trabajando. O sea S/ 930 de RMV ”, dijo a Gestión Germán Lora, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Trabajo y abogado del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez.



Según el abogado, esto no afectará los colaterales como la remuneración por trabajo nocturno o la asignación familiar.

RETORNO AL CNT

Por otro lado, Bazán reiteró que su participación en el CNT no significó su retorno al mencionado grupo de trabajo.



"El CNT no se ha regularizado, pero queremos que eso cambie. Para ello, necesitamos nuevas reglas. Tendremos que discutirlo", finalizó.



MÁS DATOS



La última sesión del CNT se realizó en abril del 2017. Tanto la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se retiraron el año pasado. Ambas centrales sindicales indicaron ayer a El Comercio que su participación en esta reunión no significaba su retorno al CNT. La CGTP decidirá el 3 de marzo si regresa o no al consejo.

