Con resultados globales positivos y un crecimiento a doble dígito en el mercado peruano, Pluxee, empresa de beneficios laborales, apunta a cerrar el 2026 con un crecimiento de 15% frente al año anterior, tanto a nivel de emisiones de beneficios digitales como en número de consumidores y penetración de mercado, apalancada en la digitalización de sus productos.

Eduardo Estezo, gerente general de Pluxee Perú, asumió la posición hace un mes con planes de fortalecer la transformación digital de la compañía en el país, donde —pese a la coyuntura electoral— observa un marcado interés de las empresas por brindar beneficios a su personal.

“Vemos un escenario macroeconómico estable. Independientemente del entorno político, el Perú ha tenido un crecimiento constante y no hemos sentido una recesión o decrecimiento en el otorgamiento de beneficios. Al contrario, las empresas que están decididas a otorgarlos continúan adquiriéndolos periodo tras periodo. Actualmente atendemos a más de 3.500 corporaciones, algunas con recurrencia mensual y otras trimestral, y a más de 600.000 consumidores”, detalla a Día 1 .

Según el ejecutivo, la motivación por tener a Pluxee de aliado se fortalece en un contexto donde las empresas compiten cada vez más por el talento, buscan retenerlo y mejorar su productividad.

Asimismo detalla que al estar regulados por el Ministerio de Trabajo, las empresas que utilizan estos beneficios acceden a ventajas fiscales que pueden representar un ahorro de hasta el 49% en el monto otorgado al trabajador. Aunque, subraya, “lo más relevante es contar con personal motivado y productivo”.

Se apoyan en la digitalización

En ese sentido, la estrategia hacia el cierre del año es elevar el porcentaje de productos digitales. Actualmente, el avance en tarjetas virtuales se sitúa entre el 15% y el 20%, mientras que el resto corresponde a tarjetas físicas. Para fin de año, esperan que entre el 30% y el 40% de lo emitido sea virtual.

“El camino es la digitalización. Y cuando hablo de digitalización me refiero a procesos más innovadores, simples, accesibles y democratizados. No es solo por conveniencia del trabajador; también genera inmediatez para la corporación, y esa inmediatez se traduce en mayor satisfacción”, destaca.

Esta apuesta les ha tomado un año de desarrollo, ya que no solo implica la emisión del producto, sino también cambios en los procesos internos, así como en medidas de ciberseguridad y atención.

Cartera de clientes impulsa el crecimiento

Durante el primer trimestre de 2026, la empresa creció por encima del 15%. Este resultado se explica por tres factores en su cartera de clientes: la incorporación de nuevas empresas, el incremento del valor de los beneficios otorgados por organizaciones ya son clientes y la ampliación de la población beneficiaria.

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“A nivel global, en nuestro primer semestre —del 1 de septiembre al 31 de marzo, según nuestro año fiscal—, frente al mismo periodo del año anterior, prometimos un crecimiento de un dígito alto en ingresos y de doble dígito en EBITDA, y eso se ha cumplido. Perú es un contribuyente importante en Hispanoamérica y ha crecido incluso más que la organización a nivel global”, detalla Estezo.

La alimentación lidera la demanda

De los tres productos que ofrece la compañía, la línea de beneficios vinculada a la alimentación de los colaboradores es la más demandada y representa el 75% de sus ingresos anuales. Los otros dos: incentivos y reconocimientos, se dividen de manera equitativa en las preferencias.

“Cuando me refiero a la alimentación del empleado, hablo de un producto que opera en una red cerrada, lo que le permite adquirir víveres de primera necesidad para su hogar, así como alimentarse durante su jornada laboral. Ese es su principal uso”, agrega.

Apuesta por las pymes

En un país donde la informalidad alcanza a poco más del 70% de los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan más del 90% del tejido empresarial, la compañía busca fortalecer su posicionamiento en este segmento, en un contexto en el que estos beneficios comienzan a ganar terreno como parte de un proceso más amplio de formalización y profesionalización empresarial.

De hecho, Pluxee observa una creciente intención de las pymes por salir de la informalidad e institucionalizarse. Frente a ello, la compañía acelera su estrategia mediante la simplificación de procedimientos, de modo que estas empresas puedan otorgar los beneficios de forma más ágil, además de fortalecer su red de comercios afiliados. Este enfoque ha permitido que las pymes representen el 30% del crecimiento anual de Pluxee.

“A nivel global estamos enfocados en crecer en este segmento. Esto no significa que las grandes empresas dejen de ser una parte fundamental de nuestro trabajo —con ellas cocreamos—; sin embargo, queremos consolidar nuestra presencia en las pymes, seguir creciendo en grandes corporaciones y también atender al sector público”, señala.