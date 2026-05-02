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Resumen

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Por Maritza Saenz

Con resultados globales positivos y un crecimiento a doble dígito en el mercado peruano, Pluxee, empresa de beneficios laborales, apunta a cerrar el 2026 con un crecimiento de 15% frente al año anterior, tanto a nivel de emisiones de beneficios digitales como en número de consumidores y penetración de mercado, apalancada en la digitalización de sus productos.

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