Villanueva acepta renuncia de ministro Daniel Córdova

El primer ministro, César Villanueva informó la mañana del miércoles que aceptó la renuncia del ministro de la Producción Daniel Córdova, luego de que se difundiera un video en el que ofreció despedir a su viceministro de pesquería, Héctor Soldi, en medio de una negociación.

"He tenido una conversación y obviamente ha comprendido. Él ha puesto su cargo a disposición, y se ha aceptado", señaló a TVPerú Noticias.

Por su parte, Córdova confirmó las declaraciones del Premier a través de su cuenta de Twitter.

Tal como ha informado el Premier Villanueva anoche a mi regreso de Arequipa puse mi cargo a disposición del Presidente Vizcarra a fin de contribuir con que el tema político no interfiera con la necesidad de resolver la problemática de la pesca artesanal. — Daniel Cordova (@DanielCordovaC) April 25, 2018

El escáncalo se originó luego de que el programa Panorama revelara que el ministro Daniel Córdova ofreció el cambio de viceministro durante una reunión con los pescadores artesanales para solucionar la huelga de este sector.



“Es que de repente no es muy correcto, pero lo voy hacer… y el tema es el siguiente… Ustedes me solicitan el cambio de viceministro, eso es lo que yo les doy. ¿Con eso levantan la medida de fuerza y me dan 30 días?”, se le escuchó decir en el video.

Villanueva indicó que no fue correcto ofrecer el cargo de su viceministro a cambio de solucionar la crisis con pescadores.



“Este caso no podía ser la excepción, nosotros hemos evaluado con el señor Córdova y se toman las decisiones. Tomamos decisiones rápidamente pero sin que la rapidez significa ir por encima de los derechos de una persona”, agregó Villanueva.