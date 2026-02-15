Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Digamos que usted necesita renovar su teléfono celular. No quiere equivocarse en la selección porque es un aparato que usa bastante. Tiene que decidir entre ir a una tienda donde encontrará cinco opciones de equipos nuevos, o puede ir a otro establecimiento más grande que le ofrece tres docenas de alternativas. Ambos están a la misma distancia de su casa. Con seguridad, usted optará por el segundo establecimiento, el más surtido. A lo mejor ahí puede encontrar un celular que se adecúe mejor a sus necesidades y presupuesto.

Somos 36, ¿y qué?
Economía

Somos 36, ¿y qué?

Economía nacional creció 3,44% al cierre de 2025, impulsada por construcción y actividades de consumo
Perú

Economía nacional creció 3,44% al cierre de 2025, impulsada por construcción y actividades de consumo

Empleo en el Perú creció 1,5% el 2025 e ingresos recuperaron los niveles prepandemia
Perú

Empleo en el Perú creció 1,5% el 2025 e ingresos recuperaron los niveles prepandemia

Precio del dólar hoy: tipo de cambio del domingo 15 de febrero
Mercados

Precio del dólar hoy: tipo de cambio del domingo 15 de febrero