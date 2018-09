Zhonghai Ocean confirma su interés en Pacific Andes

La gigante china Zhonghai Ocean Science & Technology Co, dedicada a la producción de aceite de pescado para consumo humano directo e indirecto, transporte marítimo y fabricación de equipos, está interesada en adquirir Pacific Andes International Holding (PAIH), reveló Cliff White, director ejecutivo de Seafoodsource.com.

Cabe recordar que PAIH, dueña de China Fishery Group (casa matriz de CFG Investment-Copeinca), se declaró en bancarrota en el 2016 y protegió sus activos en una corte de Nueva York. Este año se espera concretar la venta por no menos de US$1.200 millones. Con dicha venta, PAIH busca atender una deuda con bancos y acreedores que ascendería a US$1.800 millones.



La compañía expuso su interés en PAIH al presentar una oposición a la venta de la sede de CFG en el Perú, un activo no estratégico valuado en US$17 millones del que el holding busca deshacerse para atender gastos administrativos.



"Si la sede se vende en este punto para obtener ganancias a corto plazo, las operaciones en Perú deberán pagar los gastos de alquiler y sufrir la consiguiente reducción en el EBITDA", argumentó Zhonghai Ocean en su presentación ante el tribunal, según el director del portal especializado en pesca.



"Este resultado tiene dos consecuencias potenciales. En primer lugar, las operaciones serán vistas como menos atractivas por los potenciales inversores del plan que se centran en el valor de la inversión en términos de un múltiplo de EBITDA. Además, a largo plazo, habrá una reducción creciente en EBITDDA a medida que crezcan los alquileres comerciales en Lima. De cualquier manera, esto deprimirá el valor de los activos generales de Perú a los ojos de los posibles inversores", agregó la compañía.

FAMILIA NG TAMPOCO APRUEBA VENTA

La familia NG, también dueña de CFG, se mostró asimismo en desacuerdo sobre la venta de la sede de CFG en La Victoria. "[A nosotros] nos preocupa que una venta independiente de la sede de Copeinca en este momento tenga la consecuencia no intencional de disuadir a los posibles oferentes y / o inversores del plan del Capítulo 11 y deprimir el valor potencial recuperado en un momento en que no hay una necesidad demostrada o urgencia de vender este activo en particular ", sustentó CFG de su lado ante William Brandt, el fideicomisario encargado de administrar los activos de PAIH en la Corte de Nueva York.



Tanto Zhonghai como la familia Ng opinan que la venta de la sede interrumpiría las operaciones comerciales en la que es considerada la temporada más exitosa de pesca de anchoveta de los últimos seis años.



Vale destacar que el cierre de la venta del edificio de CFG Investment, donde funciona junto a Copeinca (las empresas llevan contabilidades separadas y operaciones conjuntas) estaba previsto para el próximo 15 de septiembre. El Grupo español Lar - desarrollador de proyectos inmobiliarios en Rumania, Polonia, México, Brasil, Colombia, además de España y el Perú- expresó su interés y ya habría desembolsado el 5% del valor del inmueble.