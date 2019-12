Rennán Espinoza, candidato de Somos Perú al Parlamento, afirmó que el nuevo Congreso “no tiene por qué abordar” el retorno a la bicameralidad. Agregó que hay otros temas mucho más urgentes, como la seguridad ciudadana y la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.

— ¿Por qué postula a un Congreso que tiene mandato de un año y medio?

El partido me convoca a ser parte de la lista, a encabezarla, porque la gran mayoría son integrantes nuevos. Es importante llevar algo de experiencia [al Parlamento]. Esta lista es muy buena, hay bastantes jóvenes profesionales expertos en sus materias, pero quizás no tanto en el tema parlamentario. El proceso de aprendizaje siempre es un poco lento y lo que menos tenemos ahora es tiempo. Un año y un par de meses es [un tiempo] muy corto para las cosas tan importantes [que debemos hacer]. La población no debe sentir que este Congreso que llega es igual al anterior, tenemos que ofrecer resultados pronto.

— ¿Cuáles serán los primeros tres proyectos de ley que presentará si resulta elegido?

Más allá de proyectos específicos, que de hecho se van a trabajar, nuestra propuesta pasa por una acción institucional como partido. Tenemos tres temas importantes: primero hay que plantear una reforma constitucional para la eliminación total de la inmunidad [parlamentaria], de todo tipo; también necesitamos reformar el reglamento del Congreso para retirar muchas gollerías que los congresistas en los últimos períodos se han asignado...

— Sobre este último punto, ¿tiene algún ejemplo concreto?

Así es, uno de ellos es el resguardo policial, también los bonos por función congresal. Un congresista recibe un sueldo y, adicionalmente, tiene un bono por función, lo que no parece nada lógico […]. Y otro tema importante, que va a demandar de mucho consenso, es nuestra propuesta de revocatoria del mandato congresal. Actualmente, a un congresista que comete cualquier tipo de mala conducta, por llamarlo de alguna forma, no se le puede sacar durante cinco años, esto lleva a un proceso largo de desafuero.

— ¿Y existe consenso para esta iniciativa de revocatoria de parte de los otros partidos?

Es nuestra propuesta y en nuestra bancada tenemos plena confianza de que ese es el mejor camino para renovar el Congreso, hay otras propuestas también, lo que se busca es renovar el Congreso que políticamente es muy caliente. Una propuesta que se ha escuchado hace tiempo es la renovación por tercios o medios, pero nunca [se ha concretado] como una solución. [Y si se da] hay que esperar dos años y medio para un proceso que podríamos realizarlo al cabo de un año, plantear la renovación de un congresista que en su jurisdicción no está cumpliendo.

— Esta figura podría ser usada por políticos para revocar a la principal figura de una bancada adversaria…

El que revoca no es el adversario político, es la población. Si yo he sido un buen parlamentario puedo tener 20.000 adversarios políticos, pero tendré el apoyo de la población y tenga la seguridad de que no será revocado, seré refrendado en mi posición. Es parte de la democracia que el político elegido cumpla sus funciones y represente bien a sus ciudadanos.

"Necesitamos reformar también el reglamento del Congreso para retirar muchas gollerías que los congresistas en los últimos períodos se han asignado", afirmó Rennán Espinoza. (Video: El Comercio)

— En diciembre del año pasado, la mayoría rechazó el retorno a la bicameralidad. ¿El nuevo Parlamento debe abordar el regreso del Senado?

Este nuevo Parlamento no tiene por qué abordar el tema de la bicameralidad, no es una prioridad de la población, no hay tiempo para esta discusión. [Si bien] en lo profundo la bicameralidad puede resultar siendo un espacio positivo, una segunda instancia de reflexión, en mi opinión no tenemos tiempo para abordar este tema, hay otros mucho más urgentes como la seguridad ciudadana, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, temas que resultan ineludibles para este nuevo Congreso.

— ¿Está a favor o en contra de cambiar el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional?

Sí, definitivamente hay que cambiar, hay que tener una política nacional respecto a la elección de quienes pueden ejercer un cargo en el Tribunal Constitucional, en la Junta Nacional de Justicia, en general, todos los cargos importantes, como en la Defensoría del Pueblo o el BCR. En las últimas décadas la forma de elegir [a estas autoridades] ha sido mucho más [orientada] a las posiciones políticas representadas en el Congreso y no buscando a personas que puedan, de acuerdo a su experiencia, dar resultados en beneficio de la sociedad […]. El mecanismo que el Ejecutivo ha propuesto resulta interesante, necesitamos mirar si esto es lo mejor o buscar [otro] mecanismo [que nos permita] tener magistrados probos.

— Actualmente, los integrantes del TC son elegidos por invitación. ¿A qué tipo de sistema se debe ir?

Bueno, al sistema que nos garantice una elección de gente proba, profesional, de personas que puedan dar garantías de imparcialidad y sobre todo de justicia. El mecanismo tendría que ser por un concurso, tenemos que tener un tribunal de alto nivel que pueda evaluar a las personas [para el TC].

— ¿La elección del TC, entonces, debe ser fuera del Congreso?

Es preferible, porque el Congreso es un ente político. Entonces, los políticos siempre van a inclinarse por una posición política y lo que necesitamos los políticos es entregar las mejores herramientas para que los ciudadanos confíen en la justicia y no que los políticos tengan su cuota de poder en un tribunal tan importante como el constitucional.

— ¿La no reelección parlamentaria se debe mantener?

Ah, sin duda alguna, esa ya es una decisión que hubo a partir del referéndum del año pasado y tenemos que respetar la voluntad popular, eso es lo más adecuado.

— ¿Está a favor o en contra del matrimonio de personas del mismo sexo?

Yo estoy a favor de que las personas tengan pleno derecho en todo aspecto, no voy a calificar la palabra matrimonio o unión civil, lo único que vamos a calificar nosotros y que queremos en Somos Perú es el respeto igualitario para todos los ciudadanos, todos debemos tener las mismas oportunidades de acceso a todo tipo de cosas, no puede haber ningún tipo de discriminación, en absoluto...

— Usted tuvo un problema con Carlos Bruce, compartió una imagen [homofóbica]...

Ah, bueno, fue una foto humorística, como la hay de todo tipo, le explique a don Carlos que esto es parte de un humor, es parte de un sentimiento social que siempre va a ir pasando de año a año como un entendimiento distinto a cosas nuevas, no es natural, dejar de explicar algún comportamiento extraño en ciudadanos que ven algo nuevo, eso es algo perfectamente comprensible. Lo que necesitamos ahora es procurar que los ciudadanos entendamos cada día más que todos tenemos los mimos derechos y que necesitamos las mismas oportunidades.

— ¿Cuál será la posición de Somos Perú, si ingresa al Parlamento, frente al gobierno de Martín Vizcarra?

[Vamos a] cumplir nuestra función, una de ellas es hacer control político, uno de los fundamentos de la democracia es el equilibrio de poderes. El Poder Ejecutivo no puede tener la libertad de hacer lo que quiere porque eso le hace daño [a la democracia], el poder a veces confunde a las personas, es por eso que el equilibrio de poderes va a permitir un mejor desarrollo en el país. Nuestra posición será esa, la de fiscalizar, hacer control político y ayudar a que se hagan las cosas necesarias desde el Congreso [con] normas rápidas y ágiles.

— ¿La crisis que generó la salida de Susel Paredes de su lista al Parlamento ha sido superada?

Realmente es una pena para nosotros que Susel haya decidido no continuar con su participación, pero es simplemente su decisión, se le aceptó como tal, no hay mayor problema. [Su renuncia] no la siento como una crisis…

— ¿La valla electoral debe ser aplicada en esta elección parlamentaria?

Sí debe aplicarse la valla, los que no pasen pierden la inscripción, por una sencilla razón, porque la única forma de medir la valla es justamente en la representación que uno obtiene de la población. La discusión normativa es si la valla debe aplicarse para que se pierda la inscripción en la medida de que la norma dice que se aplica para elecciones generales, y como esta no lo es, surge la duda. [Pero] la valla no aplica por los votos que saca el candidato presidencial, sino por el Congreso, ergo esta es una elección congresal, en mi opinión debe aplicarse.

"[Vamos a] cumplir nuestra función, una de ellas es hacer control político". (Video: El Comercio)

— ¿Tiene alguna investigación en curso en el Ministerio Público?

No, no tengo, tuve en el tiempo en el que fui alcalde [de Puente Piedra], todas fueron archivadas, no tengo nada.

— Usted respaldó al expresidente Alejandro Toledo hasta la campaña del 2016, cuando ya se conocía sobre las compras inmobiliarias con dinero de Ecoteva. ¿Fue un error?

Lo que se conoció hasta ese momento, lo que conocíamos todos los peruanos, es que el señor [Toledo] había comprado propiedades producto de un préstamo, no se sabía que podía venir de fuentes ilícitas. Yo fui militante de Perú Posible hasta el día que se perdió la inscripción, acompañé a Toledo como presidente de nuestro partidos hasta el último, confiamos en su palabra como confiaron muchos peruanos que votaron por él. Al día de hoy, con lo que ya se sabe, que no se conocía en ese momento, lastimosamente es una persona que a mí me ha decepcionado totalmente y puedo considerar que me ha traicionado, como lo hizo con millones de peruanos que confiaron en él. La justicia se encargará de darle a cada quien lo que se merece.

— George Forsyth resultó elegido como alcalde de La Victoria por Somos Perú. ¿Desde su partido esperan que se inscriba como militante?

Lo que esperamos es que haya una gestión eficiente [en La Victoria] como lo hay en todas las administraciones de Somos Perú. Somos Perú tiene esa característica de conocer a la gente y ser fuerte en el tema municipal, así que le deseamos todo lo mejor al alcalde Forsyth en su labor. De hecho la población lo califica como una persona bastante representativa y los hechos lo evidencian, está poniendo orden en un distrito bastante complicado. Hay cosas que se tienen que dar paso a paso, yo creo que lo está haciendo son pasos importantes para tener una imagen positiva en un distrito que aglutina la presencia de mucha gente de todo el Perú.

— ¿Espera la inscripción de Forsyth a mediano plazo?

Sí, yo pienso que la institucionalidad de los partidos, de la gente que cree que a través de la política se pueden hacer cambios a favor del país, pasa por fortalecer a los partidos, no es un tema prioritario, pero sí es importantísimo, no es urgente.

— ¿Es Forsyth el candidato de Somos Perú para la Alcaldía de Lima en el 2022?

Bueno, hoy estamos discutiendo los candidatos para el Congreso del 2020, no tenemos una discusión sobre la mesa sobe los candidatos presidenciales.

— La pregunta fue por la alcaldía, no por la presidencia.

Bueno, menos, si no pensamos en el 2021, menos en el 2022.