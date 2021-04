Conforme a los criterios de Saber más

A menos de un mes y medio para la segunda vuelta presidencial, hay incertidumbre sobre la realización de los debates que pondrán frente a frente a Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

El jueves, tras regresar a Lima después de culminar una gira electoral por el norte del país, Castillo sufrió una descompensación respiratoria, por lo que tuvo que ser trasladado primero a una droguería y luego a una clínica local.

La emergencia médica se dio a dos días del debate al que retó a Fujimori en Chota, Cajamarca. El jueves, ambos intercambiaron una serie de mensajes en Twitter, donde acordaron polemizar este sábado a la 1:00 p.m. Sin embargo, este encuentro ahora está en duda por el estado de salud del docente.

“Señora Fujimori, no estamos en una dictadura a la cual usted está acostumbrada para quebrarme una agenda que me ha puesto el pueblo. Pero si está tan apurada en debatir la espero este sábado a la 1:00 p.m. en la plaza de armas de Chota para debatir los puntos que quiera”, refirió Castillo.

Una hora después de este mensaje, Fujimori Higuchi aceptó debatir este sábado y le pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizar y poner las reglas del evento.

“Espero que el candidato Castillo no siga rehuyendo o poniendo excusa absurdas para correrse. Esto no es Cuba ni Venezuela aún para que él quiera poner la fecha, la cancha, todos los jugadores y ahora también los árbitros. Que el JNE ponga las reglas. No te corras, Pedro”, subrayó.

Antes de sufrir la descompensación, Castillo evitó responder si aceptaría que el jurado establezca las reglas del encuentro.

Emergencia

Castillo presentó problemas respiratorios el jueves y fue trasladado a la droguería Aldalab, en Breña, donde estuvo aproximadamente dos horas. El Comercio se comunicó con el centro de atención al cliente de la referida empresa, donde señalaron que no realizan pruebas para detectar el COVID-19, sino solo venden pruebas de antígenos.

Castillo ingresó luego a una clínica ubicada en la avenida Arequipa.

La candidata a la vicepresidencia por Perú Libre, Dina Boluarte, dijo a El Comercio que están a la espera de que los médicos que atienden a Castillo den un diagnóstico. Con este- dijo- se verá si está en condiciones para debatir este sábado.

Sin embargo, el presidente del JNE, Jorge Salas, dijo que su institución no organizará este evento. A través de un mensaje grabado, consideró que ambos candidatos pueden libremente realizar el encuentro.

Fuentes del JNE indicaron a El Comercio que preparar una polémica de este tipo “en menos de dos días es poco serio e irresponsable”.

Agregaron que dentro de la planificación del tres debates que se realizaron en la primera vuelta se hicieron pruebas moleculares para evitar contagios por COVID-19 no solo a los 18 candidatos y sus asesores, sino también a los moderadores, periodistas e integrantes del equipo de producción.

“Definitivamente, es imposible que el JNE organice este tipo de debates cuando se requiere de toda una logística que para el Estado es más compleja que para el privado”, mencionaron.

Trabas a los otro cuatro encuentros

Los debates que planea organizar el JNE también se encuentran en suspenso.

El jueves, Fujimori aseguró que “Castillo no quiere aceptar el rol de debates propuesto por el JNE”. “Lucho Galarreta me informa que sus representantes no aceptaron los 4 debates del jurado. La reunión se reiniciará mañana [viernes 30]”, dijo.

Fuentes de El Comercio detallaron que Perú Libre solo quiere participar en uno de los debates, y pide que este se organice una semana antes de las elecciones.

Boluarte dijo a este Diario que “el equipo político de Perú Libre se está reuniendo para tomar una decisión y comunicársela al jurado. [...] El profesor [Castillo] no está poniendo ninguna condición”.

“Ni el profesor [Castillo] ni yo nos corremos de ningún debate”, añadió.

En tanto, Fuerza Popular solicita que se realicen al menos tres debates (dos entre los candidatos presidenciales y uno entre los equipos técnicos). El partido naranja está dispuesto a aceptar que no se realice el debate entre los candidatos a la vicepresidencia.

En las coordinaciones para definir los debates participan Eduardo Bendezú Gutarra y Ana María Córdova por Perú Libre y Luis Galarreta Velarde y Milagros Takayama Jiménez por Fuerza Popular. Este viernes se volverán a reunir a las 6.30 p.m. en busca de un acuerdo.

Los temas

La politóloga Paula Távara sostuvo que la población espera escuchar de ambos candidatos soluciones a la crisis sanitaria y económica. “Debería haber un mínimo de temas, entre los que no puede faltar la pandemia, pensando en acciones específicas. Probablemente un tema más cercano sea cómo atacamos las cifras de pobreza y desempleo”, manifestó.

El analista político Arturo Maldonado refirió que dentro del tema sanitario hay dos subtemas: la contención del coronavirus y la vacunación. “.Los moderadores tienen que tratar de extraer información que vaya más allá de la típica ‘compraremos más camas UCI’ o ‘pondremos más estaciones de oxígeno’”, comentó.

