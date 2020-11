Conforme a los criterios de Saber más

El expresidente Martín Vizcarra empezó este sábado, junto a Daniel Salaverry, su campaña electoral para ingresar al próximo Congreso de la mano del partido Somos Perú. En sus primeras declaraciones como candidato señaló que de alcanzar un escaño su primer proyecto sería que “la inmunidad parlamentaria no sea la impunidad”. Vizcarra es actualmente investigado preliminarmente por la fiscalía por presunto pagos ilícitos en los casos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua cuando fue gobernador de esta región.

La principal consecuencia que su candidatura podría obtener para Somos Perú es el conocido “efecto de arrastre” debido a que se trata de un rostro conocido. La noche del viernes, cuando anunció su postulación, la agrupación difundió una carta de Patricia Li, presidenta del partido, en la que se le ofrece encabezar como invitado la lista de candidatos al Congreso por Lima.

José Tello, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral (IPDE), aclaró que Martín Vizcarra sí puede postular al Congreso debido a que la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) no contempla impedimentos de postulación para expresidentes.

“Vizcarra sí puede postular. Lo de [la renuncia al cargo] seis meses [antes de la elección] es un imposible jurídico porque los 6 meses precluyeron en octubre, cuando alcaldes o gobernadores regionales podían renunciar. Pero, en el caso de Vizcarra, fue presidente hasta el 9 de noviembre. La situación de la vacancia fue tan impredecible como cuando se disolvió el Parlamento el 30 de setiembre. No puede ser impedido de postular porque sería un imposible jurídico aplicarle una etapa que ya precluyó”, explicó Tello.

Además, recordó que no hay arraigo domiciliario cuando se trata de elecciones congresales. “Puede tener el domicilio en Moquegua y postular por Lima sin mayor problema porque es representación nacional. No existem, como en las municipales, restricciones de ese tipo. Vizcarra, aunque tiene domicilio en Moquegua, lo mandan al distrito más poblado que hay, que es Lima”, dijo.

Tanto Tello como Enith Pinedo, experta en temas electorales, y la politóloga Katherine Zegarra, coinciden en que el beneficio de la candidatura de Vizcarra será para el partido Somos Perú.

“Hay que tener en cuenta que Vizcarra es un político bastante popular, lo cual es extraño en lo común. Es un político atípico porque logra tener mucho apoyo ciudadano a lo largo del tiempo, lo cual no sucede con la mayoría. Esto probablemente genere que Vizcarra tenga un gran apoyo electoral. Se pondrá como uno de los candidatos que tenga más apoyo. Sí era un atractivo para diferentes partidos”, dijo Zegarra.

Tello, por su parte, advirtió que en este caso se observa más bien un “cálculo político” al invitar al expresidente a ser cabeza de lista del distrito más poblado. Por tanto, el número de congresistas que pueda ingresar con el efecto de “arrastre” de Vizcarra sería alto y tomó de ejemplo lo que ocurrió en la elección congresal de este año con Unión por el Perú (UPP) y la candidatura de Antauro Humala, quien pese a estar impedido de postular fue asignado como cabeza de lista. Posteriormente, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró improcedente esta postulación por la condena que tiene debido a los delitos cometidos durante el ‘andahuaylazo’.

“Lo que quieren es meter una buena cantidad de congresistas. Es una jugada. Si lo vemos desde la perspectiva electoral, demostrar la misma maniobra de UPP”, consideró Tello. “Antauro Humala, que encabezaba Lima, fue una jugada de UPP porque buscaba tener un buen arrastre. Esto ya lo han hecho antes y hay que estar atentos a su finalidad electoral”, añadió.

Enith Pinedo coincide en que esta estrategia sería similar a la empleada por UPP. “En el caso de UPP al menos sabían que Antauro Humala no podía ser candidato, pero como tenía favoritismo lo pusieron. Quedó la imagen de que podía serlo. Es un ejemplo de la posición de arrastre. El hecho de saber que está ahí hace que la gente vote, más allá de la posición”, indicó.

Además, explicó que hay que considerar también que el voto preferencial se mantiene vigente. Por ende, el liderar una lista resultará en el voto por el partido más que por el candidato. “No hay muchos estudios de la proporción a lo largo del tiempo del uso del voto preferencial, pues los dos casilleros son opcionales. Si no se marca ninguno y se marca el símbolo, el voto va a la lista. El hecho de saber que él está en la lista de Somos Perú hace que el voto al partido le favorezca”, dijo Pinedo.

Por otro lado, suponiendo que se haría uso del voto preferencial, en la mayoría de elecciones congresales quienes finalmente entran suelen ser los número 1 de la lista. “Casi por inercia votan por ese número y porque cuando no marcan el número, el voto va al partido cuando es marcado”, añadió. Pinedo explicó también que influye el hecho de que el sistema electoral sea con lista cerrada no bloqueada. “Si nadie marca el 1 pero votan por el partido, ya eso les favorece. Somos Perú podría tener chance de beneficiarse”.

Para Tello, ser cabeza de lista podría ser también contraproducente en este caso. “Hay una situación particular donde se prevé que quien lidere tenga el jale. No necesariamente la gente responde como se prevé. el hecho de que lo coloquen como cabeza también puede ser contraproducente. Si lo colocan como número 1, va a generar arrastre. Pero también va a tener detractores, va a estar vulnerable”, mencionó.

Los más votados desde 1995 Número de votos 1995: Martha Chávez (Nueva Mayoría-Cambio 90) 489.472 votos válidos 2000: Francisco Tudela (Perú 2000) 840.000 votos preferenciales 2001: Anel Townsend (Perú Posible) 329.970 votos válidos 2006: Keiko Fujimori (Alianza por el Futuro) 602.869 votos válidos 2011: Kenji Fujimori (Fuerza 2011) 277.070 votos válidos 2016: Kenji Fujimori (Fuerza Popular) 526.545 votos válidos 2020: Daniel Urresti (Podemos Perú) 588.763 votos válidos

El rol de Somos Perú

Pinedo precisa que antes de pensar en una posible tacha a la candidatura de Vizcarra, la primera etapa de revisión pasa por el JEE. “Luego de eso, si no hay problemas, cosa que es poco frecuente, cuando pasa se publica la lista y luego de eso viene el periodo de tachas que puede presentar cualquier ciudadano”, dijo. En este caso, la normativa no establece causales específicas. “Es muy abierto. Al menos hasta hoy, por ahora no hay nada expresamente que prohíba a Vizcarra postular. [...] La limitación de derechos fundamentales siempre debe leerse de manera restrictiva”, agregó.

La politóloga Katherine Zegarra considera que la participación de Vizcarra con Somos Perú se configura como una cuestión inusual considerando el reciente comportamiento de la bancada respecto a la vacancia del expresidente. Esta, además, difirió de la posición en contra que había manifestado Salaverry, precandidato a la Presidencia.

“O la bancada de Somos Perú no respeta el liderazgo de Salaverry o simplemente hay una descoordinación. Políticamente no sé qué tan bien le haga a Vizcarra haberse unido a ese partido en particular, pero no creo que eso le disminuya tanto apoyo como el que ha tenido en general”, dijo Zegarra.

La fragmentación, resaltó, puede observarse en el viraje del comportamiento que ha tenido la bancada desde el Congreso. “En noviembre, solo uno votó a favor de la vacancia de Vizcarra. Pero, en la última votaron más. No es un partido que sea haya alineado o se haya presentado como uno en contra de Vizcarra, pero en este caso es un partido que tiende a ser bastante pragmático”, anotó.

Zegarra concluye que esta unión de Vizcarra con Somos Perú no radica en algo concreto, sino que se toma al partido “como vehículo para llegar al poder. Eso preocupa”. “Somos Perú se ha mostrado como un partido poco cohesionado, lo cual reafirma lo que dije previamente: han perdido varios integrantes, incluso crearon una nueva bancada. No es que está entrando a Somos Perú por una coincidencia en materias políticas o de reforma. Se refuerza el hecho de que los partidos parecen actuar como vehículos al poder”, indicó.

Crítica de partidos

Roberto Sánchez, precandidato al Congreso por Juntos por el Perú y presidente de este partido, señaló que si bien Martín Vizcarra no está impedido de postular, “lo más saludable para el país debería ser no buscar la inmunidad parlamentaria para afrontar los procesos que en todos los conceptos ha dicho que es inocente”.

Considera que, en la práctica, Vizcarra está buscando alcanzar esta inmunidad y eso es “políticamente crítico”. Añadió que tampoco se tiene “ninguna esperanza” que el actual Congreso impulse una salida a reformas como la inmunidad parlamentaria.

Finalmente, Mesías Guevara, presidente de Acción Popular y gobernador regional de Cajamarca, opinó que aunque esta es una decisión personal del expresidente, considera que “no es oportuna la candidatura porque está en un proceso de investigación y creo que debería afrontarlo sin ser congresista. Respeto al decisión, pero no la comparto”, dijo.

Asimismo, comentó que el Congreso debería regular la inmunidad parlamentaria, no eliminarla, porque es un escudo para los congresistas que hacen tareas de fiscalización. “A la luz de los hechos, dudo que ya ocurra porque incluso ponen en agenda otros temas como la bicameralidad. La sociedad civil y todos debemos estar a la expectativa de lo que ocurre”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Vizcarra confirma postulación al Congreso