El Jurado Nacional de Elecciones aprobó el cronograma para las elecciones internas de los partidos y los comicios del 2021. El 12 de octubre será una fecha clave, pues hasta ese día autoridades como alcaldes y gobernadores regionales podrán renunciar a sus cargos para participar en el proceso del próximo año; los partidos podrán solicitar la inscripción de alianzas electorales; y estas presentarán sus reglamentos de elecciones.

El director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Manuel Villalobos, explicó que la mayoría de los plazos estaban previstos en las leyes electorales. Pero para él no alcanzaría el plazo para que se aplique el voto electrónico no presencial, pues el mecanismo tiene que ser auditado antes de que se aplique en las elecciones internas. El tiempo que queda no sería suficiente para la contratación e implementación de la auditoría.

En diálogo con este Diario, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, confirmó que no será posible realizar el voto electrónico no presencial, pues el primer informe del proceso de auditoría que han iniciado recién estará para diciembre. “Todo será convencional con el sistema de escrutinio automatizado para el llenado de actas”, indicó Corvetto.

Villalobos consideró que sería difícil que la ONPE organice elecciones de todos los militantes de una organización con condiciones sanitarias adecuadas. “Como no habrá voto electrónico, el problema será que todos van a hacer voto por delegados, y ya no un militante un voto”, señaló Villalobos. Esto solo se resolvería si la ONPE tuviera un mecanismo que permitiera el voto secreto por vía remota.

Cronograma de las elecciones aprobado por el JNE. (Infografía: Antonio Tarazona/El Comercio)

Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión para la Reforma Política, dijo que con el voto electrónico no presencial se hubiera podido hacer el proceso de forma simultánea y con bajo riesgo de contagios del COVID-19. En cambio, hacerlo de forma presencial genera mayor complejidad para la organización de la ONPE. Además, en el caso de que los partidos opten por elegir por delegados, estos también deben ser elegidos en otro proceso.

Además, otro inconveniente del cronograma es que hay poco tiempo para resolver las impugnaciones entre la votación interna y la presentación de listas.

En general, Tuesta consideró que el cronograma es muy comprimido por responsabilidad del Congreso. Los organismos electorales habían solicitado que se amplíe hasta el 11 de enero del 2021 el plazo establecido en la ley para la inscripción de las candidaturas, pero el Legislativo no debatió la propuesta. El plazo de inscripción será hasta el 22 de diciembre de este año.

