En un sistema de partidos tan débil, encontrar candidatos fieles a una símbolo es cosa rara. Acción Popular es uno de los partidos políticos más antiguos que se mantienen vigentes, y que se ha caracterizado por llevar en sus listas de candidatos a militantes de larga data. Uno de ellos es Pedro Morales Mansilla, de Junín, quien ha participado en 14 procesos electorales, todos con el símbolo de la lampa.

La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio revisó la trayectoria política de los casi 3,000 candidatos al Parlamento, y detectó que solo en 808 de los casos se registra fidelidad con el partido con el que hoy postulan.

Entre esos casos figura Pedro Morales Mansilla, el candidato que registra mayor número de participación en procesos electorales. Son un total de 14 postulaciones, todas con Acción Popular. Ha postulado como regidor, alcalde, congresista y hasta como segundo vicepresidente de la República.

El único caso que se le asemeja en el número de postulaciones es Rofilio Neyra Huamaní (12), actual candidato de Podemos por Ayacucho. la diferencia es que Neyra ha postulado hasta por seis agrupaciones políticas distintas. Similar es el caso de Fermín Mestas (RUNA), Pedro Cenas (Avanza País) y Enrique Wong (Podemos), quienes registran 11 postulaciones, pero con distintas agrupaciones políticas.

De los procesos electorales en los que participó, el acciopopulista Morales fue elegido en seis. Fue regidor provincial en Junín (1983), alcalde provincial (1989, 1993 y 1995), y congresista (2000 y 2001). Buscó la reelección en el 2006, 2011 y 2016, pero no tuvo éxito.

De padre a hijo

En el actual proceso electoral, Pedro Morales no es el único de su familia que se presenta al Congreso. También lo hace su hijo Pedro Morales Miranda.

Pedro Morales hijo afronta su tercer proceso electoral. En el 2010 postuló como regidor provincial de Lima y en el 2020 al Congreso, siempre con Acción Popular, pero sin éxito.

En una entrevista con la revista Somos, Morales Miranda contó que creció viendo a su padre –de quien heredó el nombre y la vocación política– luchar contra el terrorismo y la pobreza, y por la gobernabilidad como alcalde de su natal Huancayo.

“Mi casa era accionpopulista y desde chico recuerdo haber visto trabajar a mi padre. A veces no entendía por qué no llegaba temprano a casa o no iba a las actuaciones del colegio, y me molestaba. Pero cuando fui creciendo lo fui entendiendo. Yo soy de Acción Popular por tradición familiar, es cierto, pero también por convicción. Cuando elegí militar en el partido decidí que lo haría porque es un partido sin mancha de la corrupción. Yo he visto cómo gobernó mi papá y cómo se enfrentó al terrorismo y a la dictadura de Fujimori. Conocí también personalmente a Valentín Paniagua y el conocer a personas tan honestas me animó a ingresar a la militancia. El escuchar que mi padre hizo bien las cosas, que me heredó un apellido limpio, es un orgullo y es algo que quiero mantener y replicar”, dijo en la mencionada entrevista.

Fuentes del partido de la lampa indicaron a este diario que el padre de Pedro Morales Mansilla fue fundador de la base partidaria de Junín.

