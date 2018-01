Este miércoles el Caso Sodalicio ha dado un nuevo giro luego que el papa Francisco ordenara la intervención de la Sociedad de vida apostólica Sodalicio de Vida Cristiana, cuyos miembros son investigados por el caso de abusos sexuales en la institución católica.



"El Santo Padre Francisco ha seguido con preocupación todas las informaciones que, desde hace varios años, han ido llegando a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las

Sociedades de Vida Apostólica sobre la situación del Sodalicio de Vida Cristiana", dice el boletín del Vaticano.



Este es un recuento de cómo ha evolucionado el caso:



[18/10/2015]

El periodista Pedro Salinas presenta en el programa “Cuarto poder” su libro “Mitad monjes, mitad soldados”. El libro reúne testimonios de 30 ex integrantes del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) que fueron víctimas de abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos por Luis Figari y otros líderes de la institución católica peruana.

[19/10/2015]

El movimiento Sodalicio de Vida Cristiana envía un comunicado en respuesta a los testimonios aparecidos en el libro “Mitad monjes, mitad soldados” de Pedro Salinas. El Sodalicio lamentó “las acciones y omisiones cometidas por miembros de la comunidad”. A ellas (las víctimas) les pedimos perdón y les ofrecemos nuestra disposición de escucha y ayuda”.

[21/10/2015]

El movimiento Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) emite un segundo comunicado en respuesta al libro “Mitad monjes, mitad soldados”. En dicho documento, firmado por Superior General Alessandro Moroni Llabrés, reconocen que el primer comunicado fue “insuficiente” ante los testimonios de ex sodálites que acusan a Figari de haberlos ultrajado cuando eran menores de edad y pertenecían a su sociedad religiosa.



El Sodalicio reiteró su condena ante los hechos y admite que el libro presenta testimonios “verosímiles”. Asimismo, señala que si bien Figari ha negado las denuncias, no cumple su “obligación moral” de brindar declaraciones públicas.

[22/10/2015]

El Ministerio Público abre investigación de oficio contra Luis Fernando Figari, por supuestamente haber violado a miembros de la organización. Así lo dijo Pablo Sánchez, fiscal de la Nación. Las pesquisas durarán cerca de 60 días. El caso está en la Fiscalía Procesal Penal 26, a cargo de la fiscal María Peralta Ramírez.



Pablo Sánchez explicó a este Diario que todos los delitos, incluyendo los de violación sexual prescriben. Las violaciones sexuales a mayores de 14 años, aprovechando una posición de autoridad sobre la víctima, cometidas antes de junio del 2004, ya han prescrito. Las que habrían sucedido después sí pueden procesarse en el fuero penal. Esto es lo que la fiscalía deberá determinar en las investigaciones iniciadas.

Por lo pronto, Figari no ha recibido ninguna sanción y desde el 2010, aún como miembro del Sodalicio, vive una vida de retiro en Italia, de acuerdo con el SVC. Sin embargo, según sus movimientos migratorios, viaja regularmente al Perú.

[23/10/2015]

El Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Lima aclaró cuál es su competencia respecto a las denuncias contra Luis Fernando Figari, por abusos sexuales contra ex sodálites. A través de un comunicado, el tribunal precisó que no es su competencia resolver denuncias contra miembros de instituciones de derecho canónico, como el SVC, pues estas responden a tribunales del Vaticano.

Sobre la denuncia de “inacción”, el tribunal indicó que parte de sus obligaciones es actuar con “absoluta reserva”.

[25/10/2015]

Más ex integrantes del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) denunciaron en un reportaje de “Cuarto poder” los abusos que cometidos en esa organización.

[26/10/2015]

En entrevista a El Comercio el actual superior general Alessandro Moroni, acepta los maltratos y promete apoyar a las víctimas. Además dijo que mientras la justicia investigue a Luis Figari, este ha sido aislado en una comunidad específica de Roma y no será separado hasta probarse los abusos sexuales.

[27/10/2015]

En una misiva difundida por RPP, se pudo conocer que la Iglesia Católica investiga desde abril de este año las denuncias de violación contra Luis Fernando Figari. Para esto se nombró al monseñor Fortunato Pablo Urcey, prelado de Chota, como el visitador apostólico para todas las casas y los miembros del Sodalicio.

[31/10/2015]

El arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, se pronunció sobre los escándalos de abusos sexuales en el Sodalicio y emplazó a su actual superior general Alessandro Moroni, a separar a Luis Figari de la institución mientras duren las investigaciones. "No podemos decir expulsión porque no tenemos la certeza de la culpabilidad, pero sí la separación por el bien de la institución".



"El superior general de los sodalicios tiene que conminar a Figari a dar la cara y hablar. No podemos esconderlo, tiene que afrontar esta situación muy grave". Añadió.

[2/11/2015]

La Conferencia Episcopal Peruana expresó su rechazo e indignación por los actos de abuso sexual y psicológico que se habrían cometido en contra de menores de edad por parte de algunos miembros del Sodalicio, y de manera particular por su fundador, Luis Fernando Figari.



"Rechazamos cualquier forma de abuso y maltrato, haciendo nuestra la expresión del Papa Francisco: “no hay lugar en el ministerio de la Iglesia para aquellos que cometen estos abusos, y me comprometo a no tolerar el daño infligido a un menor por parte de nadie”.

[3/11/2015]

El abogado de Luis Figari, Juan Armando Lengua Balbi, advierte que la fiscalía debe parar la investigación de oficio que ha iniciado contra Luis Figari, porque los hechos ocurrieron en los años 90 y que su defendido no debe ser perseguido porque, salvo las denuncias presentadas ante el Tribunal Eclesiástico –que se ha declarado incompetente en el tema–, no hay denuncias penales de por medio. Le recomienda a Luis Figari no regresar al Perú.

Luis Figari y otros ex miembros del Sodalicio son investigados por supuestos abusos sexuales. (El Comercio)

[5/11/2016]

El Ministerio Público derivó las indagaciones a la Unidad de Secuestros de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), que tiene un plazo de 30 días para entregar su primer informe.

[26/11/2016]

Las autoridades del Sodalicio de Vida Cristiana confirmaron la creación de una comisión que se dedicará a investigar las denuncias de abusos sexuales en contra del fundador de esta organización, Luis Fernando Figari, y demás miembros. El objetivo de este grupo de trabajo será "ofrecer la máxima asistencia posible a las víctimas" y evaluar los casos específicos para luego determinar si proceden a la justicia civil o canónica.



La comisión tendrá un plazo de 150 días calendarios para trabajar bajo un acuerdo de confidencialidad.

[27/11/2016]

Un informe de El Comercio, reveló el lugar en donde permanece recluido Luis Fernando Figari Rodrigo. Una residencia ubicada en una exclusiva zona de Roma, donde los alquileres cuestan varios miles de euros mensuales a pocos metros de El Vaticano. Se trata de un lugar con todas las comodidades y lujos.

[29/11/2016]

La 26° Fiscalía Provincial Penal de Lima confirmó las primeras fechas de las citaciones para obtener los primeros testimonios oficiales en torno a la investigación de los presuntos abusos sexuales, físicos y sicológicos que se le atribuyen a miembros del Sodalicio de Vida Cristiana.

[14/01/2016]

Luis Fernando Figari Rodrigo rompió su silencio a través de una carta privada que distribuyó internamente a sus sodálites y en la cual se declara inocente de las acusaciones. En ella, calificó de “señalamientos, desinformaciones y maltratos” las imputaciones por abusos contra ex integrantes menores de edad. No obstante, reconoce que en los 40 años que lideró el Sodalicio cometió lo que denomina “graves errores, fallas, ligerezas” sin precisar a qué casos específicos se refiere.

[5/04/2016]

A más de cinco meses de las denuncias de abusos sexuales y físicos perpetrados dentro del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), el movimiento declaró culpable a su fundador, Luis Fernando Figari. A través de un video difundido en Youtube, Alessandro Moroni Llabrés, superior General del SVC, pidió perdón a las víctimas de dichas vejaciones y anunció una reestructuración del movimiento.

Asimismo, anunció la separación total de Figari, quien desde el año 2010, aún como miembro del Sodalicio, vive una vida de retiro en Italia. Al respecto, pidió que el Vaticano finalice su “insostenible retiro espiritual en nuestras instalaciones”.

[10/10/2016]

Desde Argentina, Alessandro Moroni, superior general del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), rechazó declaraciones del fundador de movimiento, Luis Figari, y las consideró ofensivas. Indicó que “las víctimas existen” y está trabajando con los miembros de su consejo por repararlas y reconciliarlas.

[11/10/2016]

​La fiscalía peruana realizó el primer interrogatorio a Luis Figari en la Embajada peruana en Roma. Al salir de la sede diplomática evitó tener contacto con la prensa a diferencia del día anterior. A su salida de las audiencias insistió en su inocencia, dijo que las víctimas no existen, pero que estaría dispuesto a hablar con los denunciantes.

[16/01/2017]

El Ministerio Público confirmó que se ha procedido a archivar las denuncias interpuestas contra el fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, Luis Fernando Figari, y otros ex líderes de esta organización, por falta de pruebas. El caso estuvo a cargo de la fiscal María del Pilar Peralta Ramírez, de la 26° Fiscalía Provincial Penal de Lima. Consideró que el hecho de que el Sodalicio haya sido creado hace 40 años lleva a pensar que los delitos ya habrían prescrito, incluso si hubieran sido cometidos.

[17/01/2017]

Tras la decisión del Ministerio Público, el parlamentario oficialista Alberto de Belaunde propuso ayer la formación de una comisión que indague las denuncias de violación sexual contra el fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, Luis Fernando Figari, y otros ex líderes de esa organización religiosa.

[19/01/2017]

La Conferencia Episcopal Peruana expresó su solidaridad con las víctimas luego de conocerse que el Ministerio Público archivó la denuncia contra algunos ex miembros del Sodalicio. Los Obispos del Perú reunidos en la 109ª Asamblea Ordinaria del Episcopado exigieron que las decisiones del fuero civil sean justas.

[22/01/2017]

La cuestionada fiscal María del Pilar Peralta Ramírez respondió por el archivamiento del caso Sodalicio. Señaló que de parte de los denunciantes solo hay palabras. Solo permitió que testigos y víctimas detallen su acusación para la denuncia por secuestro y asociación ilícita para delinquir y no por violación.

[11/02/2017]

La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica del Vaticano dio a conocer, a través de un decreto, las sanciones aplicadas al fundador del Sodalicio, Luis Fernando Figari. En el documento el Vaticano solo consideró lo hecho por Figari como “actos gravemente pecaminosos”.

[15/02/2017]

El Sodalicio de Vida Cristiana dio a conocer el informe de la comisión creada para investigar los presuntos abusos sexuales y físicos cometidos por miembros de este movimiento religioso, entre ellos su fundador Luis Figari. El documento reúne testimonios de decenas de ex sodálites que narraron sus “traumáticas” experiencias.

[17/02/2017]

El superior general del Sodalicio de Vida Cristiana, Alessandro Moroni, entregó a la Fiscalía el informe realizado por la comisión encargada de investigar los abusos dentro de la organización y que halló responsabilidad en el fundador Luis Figari y otros tres ex sodálites por los presuntos abusos físicos, sicológicos y sexuales.

[08/03/2017]

El Consejo Directivo del Congreso archivó el pedido para crear una comisión investigadora de las denuncias por abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos por Luis Figari y otros integrantes del Sodalicio de Vida Cristiana, presentada por el parlamentario Alberto de Belaunde.

[14/03/2017]

La Comisión de Justicia del Congreso se quedó sin quórum para aprobar la conformación de un subgrupo de trabajo que haga seguimiento a las denuncias de abuso sexual contra el fundador del movimiento católico Sodalicio de Vida Cristiana.

[25/03/2017]

La fiscal Irma Díaz Livaque, a cargo de la 43 Fiscalía Provincial Penal de Lima, archivó la denuncia que presentó, el 17 de febrero, el superior general del Sodalicio, Alessandro Moroni, en contra de algunos ex integrantes que cometieron abusos sexuales contra menores y adolescentes dentro de la institución.

[31/03/2017]

El fiscal superior Frank Almanza decidió reabrir la investigación contra el Sodalicio de Vida Cristiana por supuestos abusos sexuales, psicológicos y físicos cometidos contra jóvenes que formaron parte de esta organización. Es así que quedó sin efecto la decisión de la fiscal María del Pilar Peralta, quien había archivado esa investigación.

[05/05/2017]

La fiscal María León Pizarro, de la 18° Fiscalía Provincial Penal de Lima, emitió un informe en el que considera que Luis Figari, fundador del Sodalicio, y otras siete personas deben ser investigadas por la presunta comisión de los delitos de secuestro, lesiones graves, abusos sexuales y lavado de activos.

[19/06/2017]

Una vez que se conoció que el papa Francisco visitará el Perú en enero del 2018, el congresista Alberto de Belaunde planteó que el Sumo Pontífice se reúna con las personas que fueron víctimas de abusos y maltratos por parte de la cúpula del Sodalicio.

[13/12/2017]

El Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva en contra de Luis Fernando Figari Rodrigo y otros tres ex miembros del Sodalicio de Vida Cristiana, en torno al caso de supuestos abusos sexuales. El pedido de prisión también es solicitado en contra de Virgilio Eugenio Levaggi Vega, Jeffery Stewart Daniels Valderrama, Daniel Bernardo Murguia Award.



[10/01/2017]

El papa Francisco, a través de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, ordenó la intervención de la Sociedad de vida apostólica Sodalicio de Vida Cristiana, envuelto en el Perú en denuncias de abusos sexuales.



"El Santo Padre Francisco ha seguido con preocupación todas las informaciones que, desde hace varios años, han ido llegando a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica sobre la situación del Sodalicio de Vida Cristiana", dice el boletín del Vaticano.



LEE TAMBIÉN...