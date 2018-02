Gobierno toma medidas para facilitar el paso de ambulancias

La indignante imagen de un policía de Tránsito bloqueando el pase de una ambulancia del SAMU, que tenía las sirenas encendidas y que debía atender una emergencia, para dar preferencia al desplazamiento de una comitiva de un funcionario estatal de alto rango, ha generado reacciones en el Gobierno.



El ministro de Salud, Abel Salinas, enfatizó que se han adoptado medidas para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir, ya que se pone en riesgo la vida de una persona.

“Nos ha llamado la atención que un efectivo policial no le haya dado las facilidades a una ambulancia que, en ese momento, no se sabía si llevaba pacientes o no, eso es cierto. Yo creo que si hay que tomar medidas correctivas, hay que hacerlas”, expresó Salinas a Canal N.

El integrante del gabinete detalló que desde el Ejecutivo han dado instrucciones para que no se bloquee vías por el paso de comitivas de los ministros y pidió a la ciudadanía ayudar el desplazamiento de las ambulancias.

“Es cierto que la ambulancia no estaba trasladando a ningún paciente, eso es cierto, también es cierto que muchas veces, y desde aquí hago un llamado a la comunidad en general y la sociedad, no se les brinda las facilidades a las ambulancias para el paso”, afirmó.

El pasado viernes, una ambulancia del SAMU se dirigía por la avenida San Luis cuando se quedó atorada en la esquina con la Av. San Borja Norte porque un agente dio preferencia a los vehículos de esta última vía, a fin de facilitar el desplazamiento de una comitiva oficial.

Paramédicos del SAMU debían acudir a la cuadra 4 de Chacarilla del Estanque, cerca de la Av. Primavera, donde había ocurrido un accidente vehicular.