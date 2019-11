El amor fue el motivo por el que se quedó y por el cuál permanecerá al menos un tiempo más. Nos referimos al artista plástico Alexandre Cornet (1985), quien llegó en el 2010 a nuestro país atraído por la riqueza cultural y las tradiciones locales, pero que decidió residir en la capital luego de conocer a quien es actualmente su esposa.

Tras haber recorrido diferentes regiones del Perú y después de haber explorado a detalle cada extremo de Lima, está a puertas de inaugurar la muestra que recoge esta experiencia. “Ficciones: cartografías de una ciudad” reúne piezas que reflejan su percepción de la ciudad y los lugares y las situaciones que se han quedado grabadas en su retina. A cargo de la curaduría estuvo Diana Guardera. La muestra estará disponible al público desde el 19 de noviembre.

Uno de los dibujos del artista que estarán en exposición desde el 19 de noviembre.

—Un punto de encuentro—

Si hay algo que resalta Cornet es lo mucho que ha influido Lima en su visión artística. “Mi arte ha madurado acá, todo mi proyecto artístico. Ha sido un camino difícil. Mi familia quería que me incline por las ciencias, por ejemplo, pero la vocación pudo más y me siento muy bien aquí”, contó.

Por otra parte, definió su propuesta como el resultado de su espíritu explorador. “Cuando llegué, me llamaron mucho la atención los cerros, las huacas. Son megaestructuras únicas que no se ven en otra parte. En la muestra deseo mostrar lo ancestral, lo mágico, que he descubierto en el Perú. Uno puede ver esas conexiones que tienen las personas acá. Hay cierta armonía y una convivencia que es difícil de explicar, pero que es visible”, detalló.