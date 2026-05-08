No son los textos, sino sus envoltorios. Las carátulas de las Obras completas de José Carlos Mariátegui —esa maquinaria editorial que difundió ideas y fijó un imaginario visual— son el punto de partida de Contra / Portada, la exposición de Micaela Aljovín que se encuentra en la Galería Fórum que propone desligar la forma del mensaje para darle un nuevo significado.

Entre lo que una imagen muestra y lo que se le atribuye se abre una fisura. Allí trabaja Aljovín. Las portadas —producidas en serie, atravesadas por las corrientes gráficas del siglo XX— dejan de ser soporte para convertirse en materia prima de su arte. “Lo que me interesa es la gráfica, el color, la forma, el tamaño”, afirma la artista. “No tiene nada que ver con el pensamiento”, delimita la artista, quien insiste no se trata de releer a Mariátegui, sino de suspenderlo.

El resultado es un desplazamiento incómodo. La ideología no desaparece: se retira momentáneamente de la superficie. En ese retiro, la imagen queda expuesta, sin tutela. Lo que emerge no es un significado nuevo, sino la posibilidad de que haya varios. “Ya es cuestión de quien observa y siente que la imagen le evoca algo”, menciona Aljovín.

La exposición “Contra / Portada”, en la Galería Fórum, reúne pinturas, ceramios e instalaciones que replantean la relación entre imagen, archivo y memoria visual.

Forma contra contenido

La exposición se articula como una serie de operaciones sobre la imagen. En las pinturas, las portadas son reducidas a campos abstractos donde subsisten apenas el color y la estructura. Son superficies limpias, casi industriales, que funcionan como restos de algo que ya no está. “Despojar el texto y quedarse solamente con la imagen”, resume Aljovín.

En contraste, los ceramios restituyen aquello que las pinturas niegan. Símbolos reconocibles —la cantuta, el torillo, el amauta— reaparecen fuera de su contexto original, desplazados hacia un terreno ambiguo. No ilustran una idea, más bien buscan llevarlo a su fuente primordial para reencontrarse con otros significados. La operación es doble y contradictoria: borrar y devolver.

Una de las piezas centrales condensa esa tensión. Los veinte tomos de las Obras completas son multiplicados hasta formar un conjunto de 140 libros, dispuestos en módulos que no encajan del todo. El efecto es el de un rompecabezas irresuelto. “Cada libro deja de ser una unidad cerrada”, señala la artista, “para volverse parte de una urdimbre mayor, aunque todavía irresuelta”, agrega.

Uno de los ejes de la muestra multiplica los tomos de Mariátegui hasta formar un rompecabezas visual donde los libros pierden su condición de objetos cerrados.

El recorrido, planteado por Buntinx, sugiere una lectura filosófica sin subrayarla. La sala funciona como una cámara de resonancia donde las imágenes y sus ausencias cuestionan las formas de ver. No hay representación inocente, pero tampoco hay una verdad a la cual regresar. Solo capas que se activan y desactivan.

En ese sentido, Contra / Portada no se instala en la coyuntura, aunque inevitablemente dialogue con ella. En un contexto de polarización, su gesto no es tomar posición, sino alterar las condiciones de lectura. “Desactivar significados fijos y proponer una lectura abierta”, insiste Aljovín.

Al final, la pregunta persiste, sin resolverse: ¿qué queda de una imagen cuando pierde su texto? La respuesta no está en las piezas, sino en el recorrido, en aquellos vacíos que Aljovín deja al organizar los libros. En ese tránsito, lo visible deja de ser una certeza y se convierte en problema. Y en ese problema —como en toda buena imagen— algo nuevo empieza a moverse.