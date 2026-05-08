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Micaela Aljovín transforma las carátulas de las Obras completas de José Carlos Mariátegui en piezas abstractas donde el color y la forma desplazan el contenido ideológico.
Micaela Aljovín transforma las carátulas de las Obras completas de José Carlos Mariátegui en piezas abstractas donde el color y la forma desplazan el contenido ideológico.
Por Ángel Navarro Quevedo

No son los textos, sino sus envoltorios. Las carátulas de las Obras completas de José Carlos Mariátegui —esa maquinaria editorial que difundió ideas y fijó un imaginario visual— son el punto de partida de Contra / Portada, la exposición de Micaela Aljovín que se encuentra en la Galería Fórum que propone desligar la forma del mensaje para darle un nuevo significado.

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