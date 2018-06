La llegada del primer tráiler de "Bumblebee" ha dado mucho de qué hablar entre los seguidoresd de "Transformers", debido a que este proyecto 'spin-off' parece marcar distancia con respecto a lo que se había visto hasta ahora en la franquicia de robots.

Estas consideraciones parten de aspectos sencillos, pero importantes, como el hecho de que Bumblebee y el robot antagonista –Starscream a todas luces– tienen un diseño que recuerda en gran medida a la Generación 1 de "Transformers". Ha sido muy bien recibido el hecho de que el robot amarillo se convierta en un Volkswagen Tipo 1, comúnmente llamado 'Escarabajo' o 'Vocho'.

Un sector de la prensa anglosajona considera que la llegada de este proyecto puede considerarse como un reinicio de la franquicia en el cine, que, después de cinco largometrajes dirigidos por Michael Bay, dio muestras de evidente desgaste.

Este nuevo proyecto tiene como director a Travis Knight, quien ha cosechado buenos comentarios por su trabajo en "Kubo y la búsqueda samurái".

"Bumblebee" - primer tráiler. (Video: Paramount)

Los comentarios sostienen que "Bumblebee" podría traer de vuelta una sensibilidad prácticamente inexistente en las últimas películas de "Transformers", que tienen como gran mal el exceso de acción y efectos especiales.

"(...) Este tráiler promete algo distinto de la ruidosa orgía de destrucción de Michael Bay. Se ve como una versión de acción real de 'El gigante de acero' con toques de E.T. Su cursilería, colorida y nostálgica, es una partida tonal drástica del implacable caos de las películas previas"., dijo Dani Di Placido de Forbes.

La revista británica Empire se mantenía en una línea similar presentando la noticia de forma elocuente: "El tráiler de 'Bumblebee' lleva a 'Transformers' a una nueva era". Este medio señala que en la sensación que transmite el adelanto probablemente tenga mucho que ver que Bay no esté en la dirección de este proyecto.

Aparentemente, este cambio de tono iría más allá pues, según Empire, Paramount Pictures recientemente retiró del calendario de próximos lanzamientos una película de la serie principal de "Transformers". Ben Travis, autor del reporte, explica que esto podría hablar de un reinicio franquicia cinematográfica y que "Bumblebee" sería el punto de partida.

Más allá de ser destruidas por la crítica, las películas de Bay eran siempre vistas como producciones sumamente rentables, pero el recibimiento de la quinta entrega "The Last Knight" no tuvo el éxito deseado. A lo anterior hay que añadir que esta cinta ha sido calificada como la peor de toda la serie por la crítica y el público.

"'Bumblebee' proporciona una oportunidad para la serie de moverse lejos de la masculinidad grasienta que Bay ofrece", señaló por su parte Richard Newby de The Hollywood Reporter.

Newby considera que se trata de una precuela directa de las películas de Bay, pues en su opinión los elementos de la historia que se muestran en el tráiler encajan muy bien con lo visto en las películas anteriores.

Si bien las películas de "Transformers" generan un amplio debate en torno a su calidad, hay quienes reconocen que su primera entrega sí logró conectar emocionalmente con una parte del público y entre ellos está Richard Newby.



"Dejando de lado en qué lugar reside 'Transformers' en términos de opinión pública, hay un buen número de cinéfilos que ven con nostalgia la película original de Michael Bay", dijo el periodista.



El estreno de "Bumblebee" está programado para el 21 de diciembre, a fin de aprovechar la temporada navideña. En ese espacio temporal competirá con "Aquaman", cinta protagonizada por Jason Momoa.