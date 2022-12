La próxima película “Oppenheimer”, dirigida por el famoso cineasta Christopher Nolan y protagonizada por Cillian Murphy, acaba de lanzar su tráiler oficial. El filme llegará a los cines desde el próximo 21 de julio de 2023.

La cinta, basada en la novela biográfica “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” de Kai Bird y Martin J. Sherwin, retrata la vida de J. Robert Oppenheimer, el físico estadounidense a quien se le atribuye la invención de la bomba atómica.

En el video de dos minutos, publicado por Universal Pictures, se aprecia la construcción de los aparatos explosivos; así como las pruebas de explosión realizadas por el equipo para verificar que funcionen. “Imaginamos un futuro y esas imágenes nos horroriza. No le temerán, hasta que entiendan lo que es. Y no entenderán lo que es hasta que lo hayan usado. La teoría no podrá llevarnos muy lejos”, se dice el actor irlandés Cillian Murphy, quien da vida a J. Robert Oppenheimer.

El elenco de “Oppenheimer” es completado por Florence Pugh como Jean Tatlock, Emily Blunt como Kitty Oppenheimer, Robert Downey Jr. como Lewis Strauss, Matt Damon como Leslie Groves Jr. y Gary Oldman como Harry S. Truman. Asimismo, participan Rami Malek, Kenneth Branagh, Benny Safdie, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Alden Ehrenreich, Josh Peck, Jason Clarke, David Dastmalchian, Alex Wolff y James D’Arcy, entre otros.

Cabe recordar que el físico J. Robert Oppenheimer se desempeñó, además, como uno de los principales contribuyentes al Proyecto Manhattan, una investigación del gobierno centrado en la creación de armas nucleares entre 1942 y 1946. También se desempeñó como director del Laboratorio de Los Álamos, donde se ensamblaron físicamente las bombas.