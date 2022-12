Dicen que para cada roto hay un descocido, y así como el antisocial Sherk encontró una cálida [y a veces irritante] compañía en Burro, el solitario Gato con Botas finalmente encontrará a su amigo fiel en Perro; un enérgico e incauto canino que lo acompañará en la nueva película “Gato con botas: el último deseo”, a estrenarse este miércoles 21 de diciembre en todos los cines a nivel nacional.

Esta segunda cinta del icónico felino ha causado un sorprendente impacto y críticas tan positivas que le valieron una nominación a los Globos de Oro por Mejor Película, incluso cuando aún no ha sido estrenada. Por el lado del público, el recibimiento también ha sido generoso con un 98 % de aprobación en Rotten Tomatoes.

Sipnosis “Gato con botas: el último deseo" En esta nueva película, el Gato con Botas descubrirá que su pasión por la aventura le ha pasado factura; y ha cobrado ocho de sus nueve vidas, por lo que emprenderá un épico viaje por la Selva Negra en busca de la mítica Estrella del Deseo con el fin de escapar de La Muerte.

En su lucha contra la muerte, el Gato con Botas, interpretado por Antonio Banderas, conformará su propio trío de amigos llamado Equipo Amistad, el cual está conformado por él, Kitty Patitas Suaves (Salma Hayek) y Perrito (Harvey Guillén), siendo este último el alivio cómico que promete cautivar a la audiencia con su ternura e ingenuidad.

Harvey Guillén, intérprete de "Perrito", es reconocido por su rol como Guillermo de la Cruz en la serie de televisión “Lo que hacemos en las sombras” y otras producciones en Hollywood. / Universal Pictures

“Me gusta la idea de alguien que sea tan optimista, enérgico, amable y tenga el corazón lleno. Con un amigo como Perrito es inevitable sonreír y salir adelante, porque con ese apoyo y porras atrás de ti, todo es posible”, dice Harvey Guillén acerca de su personaje en una entrevista exclusiva con El Comercio.

Él confesó haber sido un fiel seguidor de la saga desde niño, por lo que se mostró totalmente sorprendido y entusiasmado al enterarse que fue considerado para formar parte de la presente secuela. “Fue un honor que me llamaran para la audición. Unos días después de la reunión me pidieron asistir a una junta por Zoom y al final del día me dijeron que había agarrado el papel”, dice con una gran sonrisa en el rostro.

A partir de ahí, se dedicó a analizar a una de sus mascotas, Picasso; un canino a quien describe como una “bola llena de energía”. “Imaginé cómo se oiría su voz si fue como mi mascotita, así todo chiquito y con tanta energía”. Además del carácter, también se identificó emocionalmente con el “corazón” del personaje, y fue así como logró crear el matiz de la voz.

Talento latinoamericano

Otro punto que fue de gran ayuda para el actor de 32 años es sus raíces estadounidenses-mexicanas; que lograron que directamente realizara la voz original y el doblaje en español de “Perrito”, siendo el segundo latinoamericano, además de Salma Hayek, en integrar esta nueva cinta.

“Es un sueño realizado porque es raro tener dos mexicanos en un proyecto bilingüe, pero creo que está comenzando a cambiar la manera en que se hace entrenamiento en Hollywood. Tenemos muchos latinos muy talentosos aquí que se están dando a conocer en diferentes comedias y obras; ojalá que estos casos sean lo normal de ahora en adelante”, comenta con esperanza.

Finalmente, Guillén se refirió a la duda que entusiasma a los fanáticos del ogro verde tras hacer una breve alusión sobre él en la película: ¿Es posible que esta cinta se relacione con una nueva película de Sherk?

“Todo es posible, ojalá salgamos adelante con una nueva historia, pero primero debemos comenzar pasito a pasito y ver qué dice la gente de “Gato con botas: el último deseo” y ojalá la vayan a ver al cine y les encante.