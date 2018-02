Los cinéfilos tienen en el Oscar 2018 a un buen referente de lo que ocurre en el séptimo arte a nivel mundial. Este domingo 4 de marzo se darán a conocer a los ganadores de los premios, pero desde ya la lista de nominados se convierte en una guía de lo que hay que ver. Algunas de esas elegidas ya están en la parrilla de Netflix.

Varias de las nominadas en las principales categorías del premio ya están en cartelera: ya se estrenaron en América Latina "La forma del agua" ("The Shape of Water"), la cinta con más candidaturas a los Oscar 2018; y también "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" y "Lady Bird". Pero si no has tenido la oportunidad de ir a alguna sala a verlas, la plataforma de streaming es una buena opción.

"On Body and Soul", cinta húngara que compite en la categoría Mejor película extranjera, es una de las nominadas que ya está en la parrilla de Netflix. Lo mismo ocurre con tres documentales que han tenido destaque en importantes festivales y que, fácilmente, podrían tentar la estatuilla dorada.

En el video que acompaña esta nota, te invitamos a conocer todos los títulos del Oscar 2018 que ya llegaron a Netflix.