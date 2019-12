En el 2017, una pregunta incluida por primera vez en los censos nacionales encendió la polémica. La interrogante sobre la autoidentificación étnica dio como resultado que el 30% de peruanos mayores de 12 años se reconoce como indígena o afroperuano. De este último grupo, las cifras arrojaron un 3,6%; es decir, 828.841 connacionales, de más de 31 millones en total. Sin embargo, para el Centro de Desarrollo Étnico (Cedet), la cifra real debería alcanzar al menos el 6%. ¿Qué es lo que sucedió? La reducida cifra podría explicarse debido a “la pérdida de identidad, no saber qué significa ser afrodescendiente. Porque en las casas no se habla de esto y en las escuelas no se enseña esta parte de la historia”, señala Lilia Mayorga, directora del Área de Comunicaciones del Cedet.

El libro reúne 30 artículos publicados por Romero a lo largo de 50 años en diversos países.

Esta preocupación fue uno de las consideraciones que dio origen a “El aporte de los afrodescendientes a la identidad nacional”, una recopilación de 30 artículos escritos a lo largo de 50 años por Fernando Romero Pintado (1905-1996), uno de los peruanos pioneros en el estudio del tema. La historia de la diáspora africana, el comercio de esclavos, el folclor negro y los vocablos ‘afronegros’ son piedras angulares de estas publicaciones aparecidas en diarios y revistas del Perú, Cuba, Panamá, Estados Unidos, entre otros países. Luego de tres años de arduo trabajo compilatorio del ‘grupo romerista’ –integrado por familiares, amigos y admiradores del escritor–, este indispensable libro será presentado hoy en el Ministerio de Cultura. Los comentarios estarán a cargo de la literata Milagros Carazas Salcedo y los antropólogos Humberto Rodríguez Pastor y Enrique González Carré.

—Estudiando lo afro—

En una entrevista concedida a El Comercio en mayo de 1989, Romero –por entonces ya oficial de la Marina– cuenta que el interés por profundizar en el tema afroperuano comenzó cuando cursaba Historia en la Universidad de San Marcos. Era inicios de los años 30 cuando Uriel García, maestro del curso de Sociología, le pidió hacer un estudio histórico sobre indios y negros en el Perú. El ensayo fue tan elogiado que impulsó su curiosidad por los “autores negros”, cuya lectura le hizo darse cuenta de cuánto ignorábamos. En la década del 40 ya formaba parte de un grupo de notables investigadores de lo afroamericano como Melville Herskovits, Gonzalo Aguirre Beltrán y Fernando Ortiz. Tras varias décadas de indagaciones y viajes, sus conocimientos fueron difundidos en tres importantes libros: “El negro en el Perú y su transculturización lingüística” (1987), “Quimba, fa, malambo, ñeque. Afronegrismos en el Perú” (1988) y “Safari africano y compraventa de esclavos para el Perú” (1994).

La relación de los ritmos africanos con los peruanos es abordada profundamente en el libro.

Veintitrés años después de la muerte del autodenominado ‘afronegrólogo’, la publicación impulsada por Cedet es mucho más que una simple recopilación de textos. Para Mayorga, “este libro debe ser considerado la biblia en cuanto a estudios afroperuanos, y punto de partida para cualquier otra investigación al respecto”. Con “El aporte de los afrodescendientes…” se reconoce el valor de “una comunidad invisibilizada desde el Estado y la sociedad civil, con grandes contribuciones culturales e históricas que son poco reconocidas”, puntualiza la comunicadora, quien además expresa su deseo de que la obra pueda llegar a manos de los profesores y, a través de ellos, a las nuevas generaciones.

Más información

Lugar: Ministerio de Cultura. Dirección: Av. Javier Prado Este 2465, San Borja. Fecha y hora: hoy, 6:30 p.m. Ingreso: libre.